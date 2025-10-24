نیرو‌های جست‌و‌جو موفق به ارتباط با یکی از ۱۲ مفقودی جنگل فیلبند بابل شدند که با مشخص شدن محل دقیق این افراد، گرو‌های امدادی به سمت محل حرکت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدی مدیر کل مدیریت بحران مازندران گفت: گزارشی حدودا ساعت ۲۱ روز پنجشنبه اول آبان مبنی بر مفقود شدن ۱۲ نفر مسافران در منطقه فیلبند به واحد هشدار سریع این اداره کل داده شد.

او افزود: پس از دریافت این گزارش، با هماهنگی‌های لازم با بخشدار بندپی غربی و هلال احمر استان، سه تیم امداد و نجات به منطقه اعزام شدند که به دلیل تاریکی هوا و صعب العبور بودن منطقه، عملیات جست‌و‌جو و نجات بی نتیجه ماند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: پس از ساعت‌ها تلاش نیور‌های جست‌و‌جو و امدای، دقایقی پیش موفق به ارتباط با یکی از افراد گمشده شدیم که با مشخص شدن محل دقیق این افراد، گرو‌های امدادی به سمت محل حرکت کردند، اما با توجه به شرایط منطقه حدود یک ساعت و نیم زمان لازم است تا به این افراد برسند.

محمدی با هشدار درباره سفر به مناطق کمتر شناخته شده و صعب العبور، از مسافران و گردشگران خواست بدون هماهنگی و اطلاع قبلی، از رفتن به مناطق این مناطق خودداری کنند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

