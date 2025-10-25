رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: با توجه به مساعد تولید، بازار کره داخل اشباع است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیاوش سلیمی رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آمار در ۶ ماه نخست سال ۲۲ هزارتن کره صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه بازار کره داخل اشباع است، افزود: کارخانه ها درصد چربی زیر قیمت خرید از دامدار می فروشند، هر درصد چربی ۴ هزار و ۵۰۰ تومان از دامدار خرید می کنیم، اما بازار زیر این رقم است.

سلیمی با بیان اینکه قیمت کره زیر نرخ خرید است، افزود: بخشی از کاهش قیمت چربی روی قیمت شیرخشک است که با ایجاد تعادل قیمت شیرخشک قدری کاهش می یابد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: براساس آمار سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزارتن کره در کشور مصرف می شود که مشکلی در تامین نیاز کشور نداریم‌.

تبادل نظر
