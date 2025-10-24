باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - در جلسه کابینه رژیم صهیونیستی که شامگاه پنجشنبه به بررسی سیاستهای مرزی در نوار غزه اختصاص داشت، اظهارات تکاندهندهای از سوی مقامات بلندپایه این رژیم مطرح شد.
ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با تشویق به خشونت علیه کودکان فلسطینی، به صراحت پرسید: «چه مانعی دارد که نظامیان اسرائیلی به کودکی که بر الاغ سوار است شلیک کنند اگر او 'خط قرمزی' را رد کند؟ »
این موضعگیری خشونتآمیز با اظهارات تمسخرآمیز دیوید امسالم، مسئول ارتباط کابینه با کنست، همراه شد که با بیتفاوتی نسبت به حق حیات کودکان پرسید: «اول بر چه کسی شلیک کنیم؛ کودک یا الاغ؟ »
از سوی دیگر، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، نیز با موضعی سختگیرانه اعلام کرد: «هر کس به دیوار مرزی نزدیک شود باید بداند که جانش به خطر میافتد.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که گزارشهای متعددی از هدف قرار دادن غیرنظامیان به ویژه کودکان در مناطق مرزی غزه منتشر شده است.
این الفاظ شرم آور نه تنها نشاندهنده عمق بیاعتنایی به حقوق اولیه بشری است، بلکه رویکرد نظامیگری افراطی حاکم بر ساختار تصمیمگیری رژیم صهیونیستی را آشکار میسازد. چنین گفتارهایی در سطح بالاترین مقامات یک دولت، ناقض آشکار قوانین بینالمللی و موازین حقوق بشر است.
منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین