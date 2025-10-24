برای نخستین بار در جنوب استان فارس حضور گونه نادر و بااهمیت ملی «شنگ اوراسیایی» با کشف لاشه یک فرد از این نمونه جانوری به ثبت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مصیب ابراهیمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زرین دشت اظهار کرد: نخستین گزارش از حضور گونه نادر و بااهمیت ملی «شنگ اوراسیایی (سمور آبی)» در جنوب استان فارس، با کشف لاشه یک فرد از این گونه در رودخانه تنگ چرخی شهرستان زرین دشت به ثبت رسید.

او با بیان اینکه پیش از این، هیچ گزارشی از حضور شنگ اوراسیایی در جنوب استان فارس وجود نداشت، افزود: مشاهده این گونه، اگرچه با تلف شدن همراه بود، اما از وجود این نوع باارزش در منطقه حکایت دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زرین دشت با هشدار درباره وضعیت این گونه، گفت: بررسی‌های میدانی در مدت حدود ۲ سال گذشته نشان می‌دهد جمعیت این گونه در منطقه بسیار محدود است و با تهدیداتی جدی از جمله خشکسالی، صید غیرمجاز و تخریب پوشش گیاهی حاشیه رودخانه روبروست.

زرین دشت در فاصله ۳۳۷ کیلومتری شیراز و در جنوب شرقی استان فارس قرار دارد.