باشگاه خبرنگاران جوان ـ در اولین روز از رقابت‌های دوچرخه سواری استقامت جاده بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین، تیم ۶ نفره کشورمان امروز جمعه در ماده تایم تریل تیمی مختلط (میکس) به مصاف رقبای خود رفت.

در این ماده ۱۰ تیم شرکت داشتند که تیم ایران در حالیکه در نیمی از مسیر دوم بود، موفق به پایان مسابقه خود نشده و از دور رقابت‌ها حذف شدند.

در این ماده تیم میکس قزاقستان اول شد و با کسب این مدال طلا نخستین مدال طلای خود را در این رقابت‌ها به دست آورد. تیم‌های چین تایپه دوم و چین در رده سوم ایستاد.

تیم دوچرخه سواری کشورمان با ترکیب شش ورزشکار دختر و پسر در این رقابت‌ها شرکت کرده است. علی جهانبانیان، حسان حیدری، امیرپویان کنشلو، النا ناصری، ناروین زینالی و رها باجلان ترکیب ورزشکاران کشورمان را در این رقابت‌ها تشکیل می‌دهند.

