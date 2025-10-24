برگزاری یک مانور تمام عیار توسط امدادگران کشورمان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0645\u0627\u0646\u0648\u0631 \u062a\u0645\u0627\u0645\u200c\u0639\u06cc\u0627\u0631 \u0648 \u0686\u0646\u062f\u0645\u0646\u0638\u0648\u0631\u0647\u200c \u0647\u0644\u0627\u0644 \u0627\u062d\u0645\u0631 \u062f\u0631 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631\u06cc\u060c \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u0645\u0627\u062f\u06af\u06cc\u060c \u0647\u0645\u062f\u0644\u06cc \u0648 \u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0645\u06cc\u0634\u06af\u06cc \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f\u06cc \u0628\u0648\u062f.\n