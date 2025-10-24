سرپرست تیم دوچرخه سواری ایران بعد از حذف تیم میکس کشورمان از بازی‌‎های آسیایی جوانان بحرین گفت: خطای تیم برگزار کننده رقابت‌های دوچرخه سواری باعث حذف نمایندگان کشورمان شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمود وفایی سرپرست تیم ملی دوچرخه سواری با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه مسیر مسابقات از سوی داوران کمیته برگزاری مسابقات به ورزشکاران اعلام می‌شود ولی، چون تیم داوری در اعلام مسیر دچار خطا شد بالطبع این امر باعث از دست رفتن زمان در وقت قانونی گردیدلذا آنرا خطای فنی اعلام کرده و باعث حذف نمایندگان ما شدند.

وی ادامه داد: این موضوع مورد اعتراض ما قرار گرفت و به رغم بررسی مسیر و تایید ضمنی اشتباه خود حاضر به تکرار مسابقه نشدند تا بچه‌های ما در عین شایستگی از کسب مدال باز بمانند و نکته قابل توجه اینکه این خطا توسط سه کشور دیگر هم اتفاق افتاد و مثل ما زمان از دست دادند.

تیم دوچرخه سواری میکس ایران با ترکیب شش ورزشکار دختر و پسر امروز در اولین مسابقه خود در بازی‌های آسیایی بحرین موفق به اتمام رقابت خود نشد و از دور مسابقات حذف گردید.

منبع: مهر

برچسب ها: رکابزنان ، دوچرخه سواری
