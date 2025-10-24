باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حسام بدران، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، در گفت‌و‌گو با شبکه القاهره الاخباریه بر عزم جدی این جنبش و دیگر گروه‌های فلسطینی برای پیشبرد توافق آتش‌بس تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری نشست قاهره به عنوان نخستین گردهمایی پس از توافق شرم‌الشیخ، هدف اصلی این نشست را تعیین گام‌های عملی برای مرحله بعدی دانست.

بدران با اشاره به سه ویژگی متمایز کننده این دور از مذاکرات، به مشارکت گسترده گروه‌های اصلی فلسطینی، تداوم نظارت مصر بر فرآیند آشتی ملی، و وجود اجماع در بین گروه‌های فلسطینی درباره چگونگی اجرای توافق اشاره کرد.

وی توافق شرم‌الشیخ را نتیجه گفت‌و‌گو‌های طولانی مدت توصیف کرد و بر وجود وفاق ملی فلسطینی درباره تمامی پرونده‌های در حال بررسی تأکید نمود. بدران با بیان اینکه هدف اصلی توافق، توقف جنگ و کشتار فلسطینیان است، اطمینان داد که هیچ عاملی موجب بازگشت به شرایط قبلی نخواهد شد.

در پایان، بدران از نقش مصر و دیگر میانجی‌ها در تثبیت آتش‌بس و حمایت از منافع ملت فلسطین تقدیر کرد و بر ادامه حرکت با جدیت و صداقت برای اجرای کامل توافق تأکید نمود.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین/ الجزیره