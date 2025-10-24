آیت‌الله خاتمی در نماز جمعه تهران تأکید کرد: ایران با جوانان امیدوار و مقتدر خود، مظهر امید و عزت جهانی است و ملت هرگز در برابر زورگیری‌های ترامپ تسلیم نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ آیت‌الله سید احمد خاتمی در نماز جمعه امروز تهران اظهار کرد: از القاب حضرت زهرا (س)، «بتول» است و هیچ زن دیگری در امت اسلامی به پای حضرت صدیقه طاهره نمی‌رسد.

وی ادامه داد: در این دنیا جاذبه‌های زیادی وجود دارد که برخی افراد به آنها دل می‌بندند؛ برخی درونی و برخی بیرونی هستند. سلامتی، مال و ثروت، داشتن قوم و قبیله و حزب از جاذبه‌های بیرونی است، اما حضرت علی (ع) فرموده‌اند که به هیچیک از اینها دل نبندید چرا که ماندنی نیستند.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: ۱۳ جمادی‌الاول، که مصادف با ۱۳ آبان است، ایام فاطمیه اول و ۱۳ جمادی‌الثانی ایام فاطمیه دوم محسوب می‌شود.

آیت‌الله خاتمی تصریح کرد: حضرت علی (ع) فرموده‌اند که مرگ از سایه شما به شما نزدیک‌تر است و بر پیشانی شما حک شده است؛ بنابراین باید خود را با بندگی خدا و پایبندی به فرامین الهی برای این سفر طولانی آماده کنیم.

وی با اشاره به دیدار رهبر انقلاب با جوانان قهرمان و مدال‌آور المپیاد‌های جهانی گفت: دو عنصر اصلی در رهنمود‌های رهبری وجود دارد؛ نخست امید؛ ایران و جوانانش مظهر امید هستند. کشور ما در رتبه اول تحقیقات علمی جهان قرار دارد که این خود مایه امید است. بار‌ها رهبر فرمودند که آینده را روشن‌تر از گذشته می‌بینم.

خاتمی عنصر دوم را عزت و اقتدار دانست و افزود: رهبر انقلاب دروغ‌های ترامپ را افشا کردند. ادعای جنگ با تروریسم در حالی است که در دو سال گذشته حدود ۲۰ هزار کودک کشته شده‌اند. اگر دنیا می‌خواهد تروریست واقعی را بشناسد، آن شخص ترامپ است.

وی ادامه داد: ترامپ شهید سلیمانی، شهید طهرانچی و شهید عباسی را به شهادت رسانده و داعش را ایجاد کرده است. ادعای دوستی با ملت ایران نیز دروغی آشکار است. شما رژیمی سیاه و شکنجه‌گر بر ایران مسلط کردید و جاسوس‌خانه‌ها مرکز توطئه علیه ملت بودند. از نگاه شما هر کسی که در مقابل شرارت‌ها ایستادگی کند، تروریست است، در حالی که نگاه ملت‌ها اینگونه نیست.

خطیب نماز جمعه تهران در تأکید کرد: ترامپ مدعی است که اهل معامله با ملت ایران است، اما معامله‌ای که با زورگیری همراه باشد، تسلیم است و ملت عاشورایی ایران هرگز تسلیم نخواهد شد.

آیت‌الله سید احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه امروز تهران، در سخنرانی خود با انتقاد از آمریکا اظهار داشت: شما چکاره دنیا هستید که درباره صنعت هسته‌ای کشور‌ها تصمیم می‌گیرید؟ منطق آمریکا منطق زور است و به یاری خدا ملت ایران شاخ این گاو وحشی را خواهد شکست.

وی با اشاره به پایان قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام افزود: دو هفته قبل قرارداد کذایی ۱۰ ساله برجام به پایان رسید. در مواجهه با دشمن نباید خوش‌بین بود؛ حتی به لبخند دشمن باید بدبین بود. آمریکا که قرارداد برجام را پیش چشم جهانیان پاره کرد، قابل مذاکره نیست و توصیه به مذاکره ساده‌لوحی سیاسی است.

خاتمی به سخنان عراقچی مبنی بر زیاده‌خواهی آمریکا اشاره کرد و گفت: این سخن درست و قابل تایید است و موضع انقلاب اسلامی را بازتاب می‌دهد.

وی درباره نقض آتش‌بس در غزه تصریح کرد: بعد از دو سال جنایات بی‌امان صهیونیست‌ها، آنها مجبور به پذیرش آتش‌بس شدند، اما رژیم صهیونیستی پایبند به هیچ تعهدی نیست و تاکنون ۸۰ بار آتش‌بس را نقض کرده است.

خاتمی با اشاره به نشست شرم‌الشیخ عنوان کرد: ترامپ در این نشست همه رؤسای جمهور شرکت‌کننده را تحقیر کرد. این رژیم خونخوار است و کشور‌های واسطه از جمله مصر باید مراقب باشند.

وی همچنین به مناسبت روز پرستار و ولادت حضرت زینب (س) گفت: «امیدواریم به زندگی و معیشت این قشر خدمتگزار توجه شود.

خاتمی در خصوص آزادی «مهدیه اسفندیاری» از زندان فرانسه افزود: فرانسه در این زمینه به‌عنوان عامل رژیم صهیونیستی عمل کرد.

وی درباره منحل شدن بانک آینده اظهار کرد: این اقدام درست است و امید است تداوم یابد.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به بزرگداشت علامه نائینی گفت: اندیشه سیاسی ایشان همان بود که امروز در قالب جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود.

در پایان، وی با یادآوری سالروز شهادت محمدحسین فهمیده گفت: این روز، روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی است و روحیه بسیجی کشور را حفظ کرده و خواهد کرد.

منبع: مهر

برچسب ها: آیت الله خاتمی ، نماز جمعه
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
ابوسعید خدری کجایی؟ :))
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
مظهر عزت هستند زیر بار زور هم نمی رن ولی امیدی ندارن
۰
۶
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۹:۴۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
قتل بی رحمانه مادر به خاطر تقسیم ارثیه
معاینات متخصصان پزشکی قانونی، راز قتل خانوادگی زن ۸۰ ساله را که به نظر می‌رسید بر اثر کهولت سن جان باخته برملا کرد.
۴۲ سال دارد و بیکار است، او که فکر نمی‌کرد راز جنایتش برملا شود گفت: «با مادرم دعوایم شد و با میله آهنی و مشت و لگد به جانش افتادم و او را تا حد مرگ کتک زدم.»
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
تبدیل وضعیت ما کارگران چی شد؟
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کلوچه لِح شده
۱۸:۴۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
داستان عامه پسند !
۰
۶
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۸:۲۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
امید؟؟؟
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
تالاب‌ها خشکیده
دریاچه ارومیه خشکیده
رودخانه ها خشکیده
مزارع ها ویران شده
جنگل‌ها تخریب شده
سدها خالی شده
نخبگان فراری شدند
جوانان بیکارند
دختران وپسران مجرد ماندند
سفرخانوار ترکونده شده
خزانه خالی شده
کشاورزی بی رمق
بحران گازی
بحران برقی
بحران آبی
گرانی بیدادمیکند
داروسرطانی نایاب شده
شیرخشک نوزاد کمبود شده
اختلاس سیستمی شده
قضات رشوه گیرشدند
پزشکان زیرمیزی شدند
بازنشستگان درمانده شدند
شاغلان دولت اسنپی شدند
لوبیاچیتی میلیونی شده
گوشت ازسفره مردم فراری شده
لبنیات گرانی شده
نان گران شده
اشرافی‌گری بدتر شده
بی‌عدالتی زیاد شده
و......
جناب پزشکیان شماهم کاری نمی‌توانید انجام بدهید چون نمی‌خواهند نیومدند برای مردم کارکنند آمدند زندگی فقیرانه ای که داشتند ازبیت المال رونق ببخشند
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
ای دمت گررررررم
الان دوستان و کاسبان تحریم بتو بدوبیراه می‌گویند چون تعریف نکردی نقد کردی دمت گرم هموطن فرهیخته
لعنت به آنهاییکه به هموطن عزیزم انگ وطنفروش و غربگدا وشرقگدا و...بزنند آیا این واقعیت نیس؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
احسنت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
آفرین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
بگو زیر گرانی تورم بیکاری کمر خم کردند
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
کاش از طرف ملت ایران صحبت نمی کرد
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
والا حاج آقا از خدا چه پنهون از شما هم پنهون نیست دیگه امیدی نداریم
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۷:۰۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
مردم نه شما به اصطلاح مسوولین
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
زیر بار زور نمی رویم آیا مشکلات مردم که شما و امثالهم به وجود آوردید حل می شود ، گرانی ها ،تورم ،بی عدالتی و تبعیض ها و…
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
مقاومتش برای مردم عشق و حالش برای شما و آقازاده ها
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
والا دیگه امیدی برامون نمونده و زیر فشار گرانی و تورم له شدیم. کم از ما مایه بذارید
۱
۱۳
پاسخ دادن
