نام شهید حاج قاسم سلیمانی همچنان سر زبان نتانیاهو و ترامپ است + فیلم

جنایتکاران و تروریست‌های جهان هنوز از شهید سپهبد قاسم سلیمانی کینه دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با گذشت شش سال از شهادت سردار سلیمانی، ترامپ و نتانیاهو بارها با نام بردن از حاج‌قاسم، عمق کینه و عصبانیت خود را از شهید سلیمانی نشان داده‌اند. هفته گذشته نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی در حاشیه سفر ترامپ به سرزمین‌های اشغالی، از او به خاطر ترور حاج‌قاسم تشکر کرد.

رهبر معظم انقلاب درباره دلیل عصبانیت و حقد و کینه جنایتکاران عالم از شهید سلیمانی فرموده‌اند: حاج قاسم در مقابل همه نقشه‌هایی که با پول، توانایی و تأثیرگذاری سیاسی و تشکیلات وسیع آمریکایی‌ها شکل می‌گرفت، قد علم کرد و آن‌ها را خنثی و بی‌نتیجه کرد.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
اعمال قانون شدند همیشه می‌سوزند.جاش خوب نمیشه.سرباز وطن ، سلیمانی ،گفت آقای ترامپ قمار باز!
با این حرف زینبی دست اون ها را رو کرد و رسوا شدند.
انحطاط اون ها تازه شروع شده ،دقیقا وقتی که همه فکر می کنند اون ها بردن.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
در مسلخ عشق جز نکو را نکشند....سردار عزیزم، ....
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
گمان نکیند که شهدا مرده اند آنها زنده اند (قرآن کریم فرموده خداوند) وهمچنان ترس وحشت از این بزرگ مرد مخلص در جان دشمنان اسلام هست وباقی خواهدماند تا آنها را به گور بفرستد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۶:۰۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
قاسم سلیمانی بزرگ مرد تاریخ
۱
۷
پاسخ دادن