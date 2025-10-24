نام شهید حاج قاسم سلیمانی همچنان سر زبان نتانیاهو و ترامپ است + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - با گذشت شش سال از شهادت سردار سلیمانی، ترامپ و نتانیاهو بارها با نام بردن از حاج‌قاسم، عمق کینه و عصبانیت خود را از شهید سلیمانی نشان داده‌اند. هفته گذشته نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی در حاشیه سفر ترامپ به سرزمین‌های اشغالی، از او به خاطر ترور حاج‌قاسم تشکر کرد.

رهبر معظم انقلاب درباره دلیل عصبانیت و حقد و کینه جنایتکاران عالم از شهید سلیمانی فرموده‌اند: حاج قاسم در مقابل همه نقشه‌هایی که با پول، توانایی و تأثیرگذاری سیاسی و تشکیلات وسیع آمریکایی‌ها شکل می‌گرفت، قد علم کرد و آن‌ها را خنثی و بی‌نتیجه کرد.