دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران برای کادر افسری نیرو‌های زمینی، پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص)، هوایی، دریایی و سازمان‌های تابعه خود دانشجو می‌پذیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بنا بر اعلام هیئت مرکزی گزینش ارتش جمهوری اسلامی ایران، علاقه‌مندان به تحصیل در دانشگاه‌های افسری ارتش در رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، معارف اسلامی و هنرستان (فقط جهت نیروی دریایی در رشته‌های مورد نیاز اعلامی) می‌توانند با مراجعه به وبگاه اطلاع رسانی هیئت مرکزی گزینش ارتش جمهوری اسلامی ایران به آدرس gozinesh.aja.ir با ضوابط ثبت‌نام و شرایط تحصیل در دانشگاه افسری امام علی (ع) نیروی زمینی، دانشگاه خاتم‌الانبیا (ص) نیروی پدافند هوایی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری نیروی هوایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر نیروی دریایی و دانشگاه علوم و فنون فارابی آشنا شده و نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند؛ بنابراین گزارش، ثبت نام از علاقه‌مندان شرکت در این آزمون تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
کی گفته برای شروع 15تومن. تا 4سال حقوق نمی‌دن باید آموزش ببینید یه کمک مستمری میدن در حد 7تومن
۰
۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۳:۳۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
برا خانم ها ثبت نام انجام میشه؟
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عبدلقلی
۲۳:۲۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
با حقوق بخور نمیر
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رسول
۲۳:۰۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
با این شرایط ثبت نام بهتره.
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
موفق باشید
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
رده سنی از چند ساله؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
من هستم
۲۲:۱۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
سلام دوستان عزیزم خیلی دوست تون دارم فدای همتون ونمیدونم چقدر زحمت می‌کشید شما هه از عزیزان من هستید دوست تون دارم من هستم هرچی داریم از شهدا ست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فرهاد شیراز
۲۱:۱۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
من جز برترین ها هستم ولی با دوتا بچه حقوق کمه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
قدرت طهماسبی
۱۹:۵۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حقوق و مزایا داره یا فقط اسم شاغل داره
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۲۲:۲۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
داداش برای معیشت میخوای بری ارتش (:
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
پس چرا پسرم آمد رد کردی چون نمره ۱۵ بود اون یه دونه نمره از کجا بیارم
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
متاسفانه توقع مسئولین گزینش در ارتش خیلی زیاده ،چون با معدلهای خیلی بالا برای دانشکده ثبت نام می‌کنه مثلا علوم انسانی رو با معدل ۱۶ میگره درصورتی که چند سال به خاطر کرونا بچه ها در فضای مجازی درس خوندند و اکثر معدل ها پایین هستش و ارتش باید این موضوع رو در نظر بگیره
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حديث قدسى: فيما اوُحىَ إلى عيسى عليه السلامهىَ (يَعْنِى النّارَ) دارُ الْجَبّارينَ وَ العُثاةِ الظّالِمينَ وَ كُلِّ فَظٍّ غَليظٍ وَ كُلِّ مُخْتالٍ فَخورٍ؛ [كافى، ج 8، ص 136، ح 103.]
به عيسى عليه السلام وحى شد كه جهنّم، سراى جباران و سركشان ظالم است و جايگاه هر تندخوى خشن و هر متكبّر مغرورى
۹
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سوهام
۱۴:۳۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
با ۱۵ تومن اگه میتونید زندگی کنید برید ثبت نام کنید
۷
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
اولا که ۱۵ تومن برای شروع خدمته. ثانیا منازل سازمانی رایگان، بن های خرید، خدمات پزشکی مراکز درمانی ارتش هم بهش اضافه کنید. یعنی سرجمع میشود ۲۰ تومن برای شروع خدمت. مثل سایر کارمندان دولت. اضافه کار و ماموریت هم جدا. ضمنا سربازی هم ندارید و جزء سنوات برای بازنشستگی حساب میشه. از همون ابتدا هم ی واریزی هایی دارید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
پاسخ به ۱۶:۳۹
اولا خانه سازمانی درزمان شاه رایگان بود الان حدود ۲میلیون از حقوق پرسنل بابت مسکن سازمانی کسرمیگردد
دوما بن درکار نیست همان حکمت کارت هست
سوما مگر همه کارکنان هرروز وهرماه به بیمارستان مراجعه می‌کنند که رایگان باشه؟
سوما حقوق بدو ورود درجه دار ۱۳تومن یتواندوم ۱۵تومن
یعنی روزی ۵۰۰هزارتومن حقوق ی افسر ارتش هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
در جواب ناشناس
جدی می فرمایید
اگه خوبه بیا اسم بنویس
ما که ندیدیم
این ۲۰ تومن که میگی حقوق یه افسر با ۱۰‌سال سابقست
Iran (Islamic Republic of)
حمیدی
۰۰:۱۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
یه چیزی شنیدی به معنی اش نرسیدی
