معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور با بیان اینکه سفره ایرانی باید برای دنیا معرفی شود گفت: سیاست وزرات میراث، حرکت به سمت گردشگری مدرن و تجربه محور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم جلالی در مسابقه سفره ایرانی جشنواره بین المللی غذاهای سنتی و محلی ارومیه افزود: سفره میعادگاه خانواده ایرانی بوده و همبستگی، عشق و ثروت در اطراف آن سفره بوجود می آید؛ ما در تلاشیم تا قصه غذای ایرانی را به جهانیان معرفی کنیم.

جلالی خاطرنشان کرد: فرهنگ همان خوردنی ها، پوشیدنی ها، و نوشیدنی هاست که متصل به ادبیات ایران کهن بوده و توسط مادران ما حفظ شده است.

معاون صنایع دستی کشور افزود: مادران ما در کنار پخت غذا به فرهنگ و محیط زیست وفادار بودند در واقع آنان با پخت غذا قصه گویی کرده و فرهنگ غنی ایرانی را به نسل جدید منتقل کردند.

وی با بیان اینکه ما شعاری با عنوان «نون و پیاز و ابروی باز» داریم با این مضمون که ما مواد اولیه در دسترس را تبدیل به یک دارو و تبدیل به عنصری برای حفاظت از محیط زیست و سلامت‌ محوری می‌کنیم.

جلالی گفت: ما ایرانیان، مانند گره‌های قالی به هم پیوسته بوده و یک طرح قالی را کنار هم تشکیل داده‌ایم؛ ما حکمت، فرهنگ، سلامت را ترویج داده و چه بهتر که این فرهنگ با سفره ایرانی به جهانیان معرفی شود.

میزان در تبصره ۱۵ قانون بودجه به صنایع دستی درنظر گرفته شد

جلالی با تاکید بر ایجاد مراکز چندمنظوره در کارگاه‌های صنایع‌دستی افزود: کارگاه‌ های صنایع‌دستی، می‌تواند به یکی از مراکز گردشگری تبدیل شده و مردم بتوانند به‌صورت گروهی از آن بازدید کنند به این ترتیب که امکان بازدید مردم از کارگاه‌ها فراهم شده و در کنار خدماتی مانند کافی‌شاپ، رستوران سنتی ایجاد شود.

وی ادامه داد: در تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری عدد قابل توجهی برای حوزه صنایع‌دستی دیده شده است؛ با پرداخت این تسهیلات ما از تشکل‌ها، تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها حمایت‌های لازم را انجام می‌دهیم و امیدواریم این حمایت و همراهی نهادهای مختلف به صورت همگرا زمینه توسعه کمی و کیفی صنایع دستی را فراهم آورد.