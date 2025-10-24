در پی برخورد یک خرس قهوه‌ای با ماشین‌های برداشت ذرت و مرگ این جانور، تمهیدات جدیدی برای حفاظت از حیات وحش در هنگام برداشت محصولات کشاورزی اندیشیده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - لیلا جولایی، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش محیط زیست فارس، اظهار کرد: در پی حادثه تلخ تلف شدن یک خرس قهوه‌ای در منطقه سرچهان که بر اثر برخورد با ماشین‌های برداشت ذرت جان باخت، چاره اندیشی سریع و هماهنگی بین دستگاهی در استان آغاز شد.

او اضافه کرد: یک دستورالعمل تخصصی برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی تهیه و ابلاغ شد.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش محیط زیست فارس، گفت: پس از رایزنی‌ها با اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی فارس، این دستورالعمل تهیه و به همه ادارات جهاد کشاورزی شهرستان‌های استان ابلاغ شده است.

او افزود: بر اساس این دستورالعمل، کشاورزان در مناطق همجوار با زیستگاه‌های حیات وحش، موظف به اجرای تمهیدات ایمنی ویژه شده‌اند.

جولایی بیان کرد: تغییر زمان برداشت محصول به ساعات روشنایی روز، استفاده از سیستم‌های روشنایی قوی روی ادوات کشاورزی، نصب تجهیزات هشدار دهنده صوتی، و همچنین پایش و گشت زنی در مزارع پیش از آغاز عملیات برداشت، از جمله مفاد این دستورالعمل است.

او ضمن تشکر از اقدام سریع واحد مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی فارس، تعامل و همکاری بین دستگاهی را عامل مهمی در حفظ گونه‌های حیات وحش دانست. 

کارشناسان امیدوارند با اجرای این راهکار‌های عملی، شاهد کاهش چشمگیر برخورد‌های مرگبار بین حیات وحش ارزشمند استان و ماشین آلات کشاورزی باشیم.

