آیین بزرگداشت هنرمند پیشکسوت انقلاب اسلامی، زنده‌یاد محمد کاسبی در تالار شيخ مفید دانشگاه قم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین بزرگداشت محمد کاسبی هنرمند پیشکسوت انقلاب اسلام با حضور خانواده آن  مرحوم ، مسئولان فرهنگی و جمعی از هنرمندان و دانشگاهیان از سوی حوزه هنری استان در تالار شيخ مفید دانشگاه قم  برگزار شد.

محمد کاسبی  برای بازی در فیلم پدر (۱۳۷۴) برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم فجر شد. او همچنین برای بازی در فیلم‌های بدوک (۱۳۷۰) و دیوار (۱۳۸۶) نیز نامزد دریافت جایزهٔ از فیلم فجر شد.از مهم‌ترین آثار او بازی در مجموعه‌های تلویزیونی خوش‌رکاب (۱۳۸۴) و سه در چهار (۱۳۸۷) است

محمد کاسبی در اوایل سال ۱۳۵۸ با چندی از دوستان حوزه اندیشه و هنر اسلامی را پایه‌گذاری کرد که بعد‌ها نام این محل به «حوزه هنری» تغییر نمود، او همچنین مرکز هنر‌های نمایشی وزارت ارشاد را نیز بنیان‌گذاری کرد. از اواسط سال ۱۳۶۰ کار دوبله، مدیریت واحدِ نمایش رادیو و مسئولیت مرکز هنر‌های نمایشی همه را رها کرد و تمام وقت و تمرکز خود را معطوف به حوزه هنری و آغاز فیلم‌سازی برای حوزه کرد، اولین کار در حوزه هنری فیلم توبه نصوح بود.

محمد کاسبی به‌دلیل تبعات ابتلا به کووید ۱۹ و درد قفسه سینه، مشکل ریه و قلب در بیمارستان بستری بود و در نهایت نیز به علت این بیماری ، ۲۰ مهر ۱۴۰۴ در۷۴ سالگی درگذشت.

