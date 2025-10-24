شهردار منطقه۱۳ از اجرای طرح گسترده پاکسازی و لایروبی شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳. امیر محمد نوری با اشاره به اهمیت پیشگیری از آب‌گرفتگی‌های فصلی گفت: با توجه به آغاز بارش‌ها و لزوم آمادگی کامل در حوزه مدیریت شهری، عملیات لایروبی مسیل‌ها، کانال‌ها و شبکه‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی در دستور کار قرار گرفت و تاکنون بیش از ۹۰ درصد از این مسیر‌ها پاکسازی و لایروبی شده است.

وی با بیان اینکه امسال بیش از ۳۰ هزار مترمکعب گل‌ولای و رسوبات از این کانال‌ها برداشت شد، اظهار داشت: در برخی نقاط، حجم لایه‌های رسوبی به دو متر هم می‌رسید که می‌توانست چالش‌هایی زیادی برای بخش شرقی تهران در زمان بارش‌های شدید ایجاد کند.

نوری افزود: هدف از اجرای این طرح، افزایش ظرفیت انتقال آب‌های سطحی، کاهش خطر آب‌گرفتگی در معابر و ارتقای ایمنی شهروندان در شرایط بارندگی است.

