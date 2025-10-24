احمد احمدپور، بازیگر فیلم «خانه دوست کجاست؟» به کارگردانی عباس کیارستمی به دلیل ایست قلبی درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد پور، بازیگر کودک فیلم «خانه دوست کجاست؟» به کارگردانی عباس کیارستمی درگذشت.

او متولد سال ۱۳۵۸، بهیار و بازنشسته ارتش بود، روز پنجشنبه هنگام خواب به دلیل ایست قلبی درگذشت است. وی در کودکی در فیلم سینمایی عباس کیارستمی به نام «خانه دوست کجاست؟» ایفای نقش کرده بود؛ اثری که تحسین منتقدان و مخاطبان را به همراه داشت و پلنگ برنزی جشنواره فیلم لوکارنو را در سال ۱۹۸۹ به دست آورد.

این فیلم سینمایی در برگیرنده یک بچه‌مدرسه‌ای بود که متوجه می‌شود دفتر دوستش را به اشتباه برداشته است؛ بنابراین از خانه بیرون می‌رود تا او را پیدا کند و دفتر را به او پس دهد، اما راهی دشوار و دراز در پیش است و فرصتی اندک.