احمد احمدپور، بازیگر فیلم «خانه دوست کجاست؟» به کارگردانی عباس کیارستمی به دلیل ایست قلبی درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد پور، بازیگر کودک فیلم «خانه دوست کجاست؟» به کارگردانی عباس کیارستمی درگذشت.

او متولد سال ۱۳۵۸، بهیار و بازنشسته ارتش بود، روز پنجشنبه هنگام خواب به دلیل ایست قلبی درگذشت است. وی در کودکی در فیلم سینمایی عباس کیارستمی به نام «خانه دوست کجاست؟» ایفای نقش کرده بود؛ اثری که تحسین منتقدان و مخاطبان را به همراه داشت و پلنگ برنزی جشنواره فیلم لوکارنو را در سال ۱۹۸۹ به دست آورد.

این فیلم سینمایی در برگیرنده یک بچه‌مدرسه‌ای بود که متوجه می‌شود دفتر دوستش را به اشتباه برداشته است؛ بنابراین از خانه بیرون می‌رود تا او را پیدا کند و دفتر را به او پس دهد، اما راهی دشوار و دراز در پیش است و فرصتی اندک.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
فیلم های ایرانی دهه های قبل پرمحتوا بودند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
فیلمهای دهه ۶۰،۷۰،تکرار نمیشه فوق العاده زیبا بودن،خدا رحمتشون کنه،چه غریبانه.....
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
عجب فیلم نوستالژیکی . هیچ وقت از خاطرم نمی رود
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم
۱
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد بنده خدا این همه سال کجا بوده که حالا خبر مرگش رو میدید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
خدا رحمتش کنه
۰
۱۷
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۸:۴۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
روحشون شاد
۰
۱۶
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۸:۴۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
بگین اینم. آمریکا. کشته.
۱۴
۲
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۷:۳۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حتما کابوس میدیده
۱۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
نوبت تو ،هم میرسه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
شادی روحشان صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حديث قدسى: فيما اوُحىَ إلى عيسى عليه السلامهىَ (يَعْنِى النّارَ) دارُ الْجَبّارينَ وَ العُثاةِ الظّالِمينَ وَ كُلِّ فَظٍّ غَليظٍ وَ كُلِّ مُخْتالٍ فَخورٍ؛ [كافى، ج 8، ص 136، ح 103.]
به عيسى عليه السلام وحى شد كه جهنّم، سراى جباران و سركشان ظالم است و جايگاه هر تندخوى خشن و هر متكبّر مغرورى
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ریحانه
۱۶:۵۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
چه ربطی به تیتر خبر داشت????
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
خدا رحمتش کنه....
۰
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد یادش گرامی
۰
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
یادش بخیر،بنده ایشون رو میشناختم، روحشون شاد، ان شاءالله
۰
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۴:۵۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد. چقدر زود دیر میشه
۰
۳۲
پاسخ دادن
