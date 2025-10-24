باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام والمسلمین سید ابوفاضل رضوی اردکانی در خطبههای نماز جمعه امروز شیراز، با تأکید بر نقش عدالت و انصاف در تعالی فردی و اجتماعی، گفت: ملت ایران در مسیر دفاع از حق و عدالت مصمم است و در برابر هرگونه تجاوز، با ارادهای ملی ایستادگی خواهد کرد.
او با اشاره به تصویب قانون کاپیتولاسیون در آبان ۱۳۴۳، آن را نماد سلطهپذیری و خیانت به ملت ایران دانست و یادآور شد: این قانون مستشاران آمریکایی را از محاکمه در دادگاههای ایران مصون میکرد؛ امام خمینی (ره) با شجاعت آن را محکوم کرد.
رضوی اردکانی با نقد دوران پهلوی، به فقر و بیتوجهی دولتها به مردم اشاره کرد و گفت: پس از انقلاب اسلامی، خدمات گستردهای در حوزه زیرساخت و رفاه عمومی ارائه شد.
او با اشاره به بحران فلسطین، رژیم صهیونیستی را عامل جنایات دانست و تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با قدرت و اراده ملت، حامی مقاومت فلسطین است و تهدیدهای اسرائیل و آمریکا را بیاثر میداند.
امام جمعه موقت شیراز با استناد به آموزههای دینی، انصاف را یکی از ویژگیهای انسانهای بافضیلت معرفی کرد و گفت: رعایت انصاف در خانواده، بازار و مدیریت، موجب اتحاد و محبت میشود و بیانصافی عامل تفرقه و اختلاف است.
او با ذکر نمونههایی از رفتارهای ناعادلانه در جامعه، خواستار توجه بیشتر به حقوق مردم شد و افزود: حتی اعمال کوچک نیکو، مانند نجات یک حیوان، میتواند انسان را به درجات عالی معنوی برساند.
رضوی اردکانی با تبریک ولادت حضرت زینب کبری (س)، ایشان را نماد شجاعت، بصیرت و ایثار معرفی کرد و گفت: خطبههای کوفه و ایستادگی ایشان در برابر یزید، نمونهای از مقاومت الهی است.
او همچنین با گرامیداشت روز نوجوان و یاد شهید محمدحسین فهمیده، او را نماد ایثار و فرهنگ مقاومت دانست که باید در نسلهای آینده ترویج یابد.