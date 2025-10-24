باشگاه خبرنگاران جوان ـ رقابت‌های پدل قهرمانی آسیا در شرایطی به میزبانی دوحه قطر در دو بخش آقایان و بانوان و با حضور مدعیان این قاره در حال برگزاری است که تیم پدل بانوان کشورمان با برتری مقابل اندونزی جواز حضور در فینال این رقابت‌ها را به دست آورد و امروز از ساعت ۱۶ در دیدار فینال برابر چشم‌بادامی‌های آسیا قرار می‌گیرد.

دختران ایران که با حضور در فینال رقابت‌های پدل قهرمانی آسیا عملکرد درخشانی را از خود به نمایش گذاشته‌اند تنها یک قدم دیگر تا تکمیل تاریخ‌سازی خود در این رویداد فاصله دارند. دیدار رده‌بندی نیز بین تیم‌های استرالیا و اندونزی برگزار می‌شود.

در ادامه این مسابقات تیم پسران کشورمان شب گذشته برابر تیم قطر نتیجه را واگذار کرد تا امروز برای کسب رتبه سوم این مسابقات به مصاف استرالیا برود. دیدار فینال مردان نیز بین تیم‌های امارات و قطر برگزار می‌شود.

داود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس کشورمان و عضو هیات رئیسه پدل آسیا نیز شب گذشته راهی دوحه شد تا در کنار ملی‌پوشان باشد.