باشگاه خبرنگاران جوان - احمد نجاتیان در سخنرانی پیش از خطبههای نمازجمعه تهران گفت: امروز جامعه ۳۰۰ هزار نفری پرستاری کشور افتخار دارند بهصورت ۲۴ ساعته و در تمام ایام هفته در خط مقدم نظام سلامت مشغول خدمترسانی به مردم هستند.
رئیس سازمان نظام پرستاری با تشریح گستره جامعه پرستاری اظهارداشت: وقتی که میگوییم جامعه پرستاری، طیف وسیعی از ارائهکنندگان خدمات را منظور داریم؛ از همکاران سختکوش فوریتهای ۱۱۵ و پیشبیمارستانی که در تمام لحظات در جاده و خیابان و بیابان ارائه خدمت میدهند و امروز هم در این نماز جمعه مشغول ارائه مراقبت از نمازگزاران هستند، جزو خانواده پرستاران هستند، تا پرستارانی که در بیمارستان کار میکنند، همکاران کمکپرستار، همکاران ما در اتاق عمل و هوشبری و مدیران پرستاری از وزارت بهداشت تا بیمارستانها، جزو جامعه پرستاری هستند.
نجاتیان با اشاره به غیرقابل تعطیل بودن خدمات سلامت خاطرنشان کرد: این خدمات هیچگاه تعطیلبردار نیست. در سیل، در زلزله، در آلودگی هوا، در جنگ، هیچ خدمات سلامت به مردم تعطیل نمیشوند، بلکه نیاز به خدمات سلامت افزایش پیدا میکند.
وی با اشاره به ایام دفاع مقدس تصریح کرد: در جنگ ۸ ساله، کادر درمان و کادر پرستاری در کنار نیروهای نظامی برای حفظ امنیت کشور و امنیت سلامت، جانانه پای کار آمدند و تمام مرخصیهای آنها لغو شد. نیروهای داوطلب به جمع نیروهای بیمارستانی اضافه شدند و نگذاشتند حتی خدمات به یک بیمار معطل بماند. خانواده سلامت و پرستاری در این جنگ، شهدایی را هم تقدیم انقلاب کردند.
رئیس سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۳ در دیدار با پرستاران نکات ارزندهای را بیان کردند و فرمودند که برای حفظ سلامتی در جامعه، نقش پرستاری در تراز اول قرار دارد، ادامه داد: امروز جامعه ایران با مسائل جدید در حوزه سلامت مواجه است که پرستاران میتوانند نقش عمدهای در آن ایفا کنند، سالمند شدن جمعیت، افزایش بیماریهای مزمن باعث شده که در دنیا، مراقبت از بیمارستانها به سطح جامعه کشیده شود و موضوع خودمراقبتی در دستور کار جدی قرار بگیرد. پرستاران با علم و دانش فراوان بهخوبی میتوانند به کشور در این حوزه کمک کنند.
نجاتیان با اشاره به بخش دیگری از بیانات رهبر انقلاب اسلامی گفت: مقام معظم رهبری بعد از آن ایام در سخنانی فرمودند که اگر به پرستاری توجه نشود، در بزنگاهها آسیب خواهیم دید، شاید توجه ما و فکر ما این بود که منظور مقام معظم رهبری از بزنگاهها، حوادثی مثل سیل، زلزله و جنگ است که البته اینها خیلی مهم است، ولی به نظر میرسد نگاه ایشان بسیار ژرف و دوراندیشی بیشتری داشته است؛ امروز بزنگاه اصلی ما در حوزه سلامت، سالمندی جمعیت است.
وی یادآور شد: ما در آیندهای نهچندان دور با پدیده سالمندی جمعیت مواجه خواهیم بود و همه ما در همه ارکان اجتماعی، اقتصادی و نظام سلامت باید خودمان را برای این موضوع مهم آماده کنیم.
رئیس سازمان نظام پرستاری با اشاره به اقدامات انجامشده گفت: در حال حاضر در پرستاری حدود یک هزار و ۶۰۰ مرکز مراقبت در منزل در سراسر کشور ارائه خدمات به مردم در منازل هستند و سازمان نظام پرستاری هزاران نفر از شهروندان را در حوزه مراقبت از سالمندان آموزش داده است، ولی باید به حوزه بیمه مراقبتهای پرستاری در منزل توجهی ویژهای کرد.
وی با اشاره به دستاوردهای حوزه پرستاری پس از انقلاب افزود: رشد و توسعه پرستاری در بعد از انقلاب اسلامی بسیار چشمگیر بوده و امروز ایران اسلامی در حوزه پرستاری و آموزش پرستاری کاملاً خودکفاست و حدود ۲۲۰ دانشکده پرستاری سالانه ۲۰ هزار پرستار را تربیت میکند.
نجاتیان با بیان اینکه تمام دولتها دیدگاه ویژهای به حوزه پرستاری داشتند، اظهار داشت: در دولت چهاردهم نیز این نگاه ویژه به حوزه سلامت و پرستاری وجود داشته و ریاست محترم جمهور که از خانواده سلامت هستند و وزیر محترم بهداشت نگاه کاملاً حمایتگرانه به حوزه پرستاری داشتند، ولی با تمام این حمایتها، پرستاران هنوز با مشکلاتی مواجه هستند که نیازمند توجه جدی دولت و مجلس است.
وی کمبود شدید نیرو را اصلیترین مشکل عنوان کرد و گفت: کمبود شدید پرستار در کشور به علت استخدام ناکافی و نگهداشت ناکافی این نیروها به مشکل اصلی نظام سلامت تبدیل شده و ما در حال حاضر به اندازه نصف استاندارد جهانی در بیمارستانها پرستار داریم و پرستاران ما که عمدتاً خانمها هستند مجبور به کار اجباری هستند.
رئیس سازمان نظام پرستاری به دیگر چالشها اشاره و خاطرنشان کرد: در حوزه معوقات و مطالبات نیز نگرانیهایی وجود داشته که دولت در حد تلاش خودش سعی کرده این معوقات را پرداخت بکند. همچنین عدم وجود عدالت در توزیع منابع و جایگاههای تصمیمگیری در نظام سلامت از جمله مشکلات جامعه پرستاری است که با آن مواجه هستند.
وی با تأکید بر تعهد پرستاران علیرغم همه مشکلات گفت: علیرغم همه این مشکلات و ناکامیها، پرستاران ایران اسلامی خود را متعهد میدانند در همه شرایط و در همه مواقعی که مردم به آنها نیاز دارند، جانانه به خدمت مردم بیایند و اگر نقصانی هست در ارائه کیفیت خدمات پرستاری، حتماً ما مسئولین هم نقصانی داریم که نتوانستیم شرایط کافی و مناسب را برای ارائه خدمات مناسب برای جامعه پرستاری ایران فراهم کنیم.
نجاتیان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم با نگاه حمایتگرانهای که مجموعه مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران در رأس آنها مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و ریاست مجلس و همه قوا به حوزه پرستاری داشتند، به جایگاهی برسیم که مردمی که به بیمارستانها مراجعه میکنند بتوانند از خدمات خوب و باکیفیت و راضیکننده خدمات پرستاری استفاده کنند و رضایتمندی مردم که هدف نهایی ماست، تأمین شود.
منبع: ایرنا