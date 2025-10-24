باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجتالاسلام سیدمحمدنبی موسویفرد امام جمعه اهواز امروز در مصلی مهدیه امام خمینی(ره) در خطبههای نماز جمعه با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره بر ایران قوی تأکید دارند، اظهار کرد: اگر ایران در همه عرصهها قوی باشد، هیچگاه به قوه مخیله دشمن، هجمه به این کشور راه پیدا نخواهد کرد.
وی تثبیت اقتصاد در سه لایه تولید و صادرات پایدار، زیرساختهای توسعهیافته و رقابتپذیر و نظام مالی شفاف و کارآمد را از جمله ویژگیهای کشورهای قدرتمند برشمرد که قدرت سیاسی، امنیتی و فرهنگی آنها به اقتصادشان گره خورده است.
امام جمعه اهواز توسعه صادرات غیرنفتی را موتور پیشران ایران قوی عنوان کرد و گفت: کشورهایی که بتوانند با تکیه بر تولید داخل، رقابت در دنیا ایجاد کنند، جایگاه پایدار در بازارهای بینالمللی کسب خواهند کرد.
امام جمعه اهواز ادامه داد: با توجه به موقعیت ژئوپولتیکی ایران، منابع طبیعی فراوان و سرشار، در صورت تقویت سرمایه انسانی، ایران میتواند به قدرتی بیبدیل اقتصادی در منطقه با نفوذ جهانی ادامه حیات دهد.
وی خاطرنشان کرد: جلوگیری از خامفروشی، کشور را از وابستگی به درآمدهای غیرپایدار نفتی نجات میدهد.
صادرات اهرم قدرت است
حجتالاسلام موسویفرد ادامه داد: صادرات تنها یک فعالیت تجاری و بازرگانی نیست، بلکه اهرم قدرت ملی است؛ از این رو هر دلار غیرنفتی که صادر میشود، قدرت سیاسی و امنیتی تقویت میشود.
وی گفت: در ایران قوی، اقتصاد دانشبنیان، صادرات و درآمدهای پایدار باید مورد توجه قرار گیرند.
امام جمعه اهواز با اشاره به زیرساختهای مهم برای تقویت اقتصاد کشور تصریح کرد: توسعه کریدورهای تجاری، حرکت به سمت انرژیهای نو و مدرن، توسعه شبکههای دیجیتال و توسعه حملونقل هوشمند میتواند ایران را به گروه راهبردی بینالمللی گره بزند و کشور را به اقتصاد برتر در جهان تبدیل کند.
وی با اشاره به شکست آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه گفت: اسرائیل پس از هشت روز جنگ، دست تسلیم بلند کرد و با ابراز «غلط کردم» دست به دامن کشورها شد که این نشان میدهد ایران اسلامی همواره قدرتمند است.
حجتالاسلام موسویفرد تأکید کرد: چنانچه دشمن به منطقه مقاومت چشم طمع داشته باشد، خلیجفارس را به جهنمی برای استکبار جهانی تبدیل میکنیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان خوزستان در حوزههای مختلف گفت: با وجود این ظرفیتها، نباید در استان جوان بیکاری وجود داشته باشد.
امام جمعه اهواز خواستار توجه مسئولان استان به رفع مشکلات معیشتی مردم شد و افزود: نباید مردم برای دریافت وام فرزندآوری، وام ودیعه مسکن و ... با مشکل مواجه شوند و باید برای رفع این موانع تلاش شود.
وی در پایان، روز پرستار و هفته تربیتبدنی را تبریک گفت و افزود: امسال سال ورزشکاران بود و افتخارات بسیاری آفریدند.
منبع خبرگزاری فارس