رئیس حفاظت محیط زیست مراغه از دستگیری ۵ گروه شکارچی و صیاد غیرمجاز در مراغه خبرداد وگفت: محیط بانان این اداره در شبانه روز گذشته چهار گروه صیاد غیرمجاز از سد علویان و یک گروه شکارچی را در منطقه حفاظت شده صوفی چای دستگیر کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -غلامرضا زارع رئیس حفاظت محیط زیست مراغه گفت: از صیادان ۴۶۰ متر تور صید ماهی، ۵۰ عدد قلاب و ۵ عدد لنسر کشف و ضبط شده است.

وی اضافه کرد: از شکارچیان غیر مجاز نیز یک قضیه اسلحه شکاری و ۲ سر خرگوش شکار شده بدست آمده است.

به گفته رئیس حفاظت محیط زیست مراغه، در این رابطه ۱۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

آقای زارع افزود: منطقه حفاظت‌شده صوفی چای با ۱۳ هزار هکتار مساحت، زیستگاه گونه‌های نادر جانوری و گیاهی مانند خرس قهوه‌ای، ماهی خال قرمز، لاله واژگون و صد‌ها گیاه مرتعی است.

برچسب ها: شکارچیان ، دستگیری
خبرهای مرتبط
الام/
شکارچیان سه راس بز وحشی در مهران تحویل مراجع ‏قضایی شدند‏
بجنورد/
شکارچیان متخلف پرنده دستگیر شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری اولین مسابقات ورزشی مشترک صندوق بازنشستگی کشور به میزبانی شهرستان میانه
برگزاری اولین همایش دوچرخه سواری در سراب
افتتاح اداره ثبت اسناد و املاک در صوفیان
آخرین اخبار
برگزاری اولین مسابقات ورزشی مشترک صندوق بازنشستگی کشور به میزبانی شهرستان میانه
افتتاح اداره ثبت اسناد و املاک در صوفیان
برگزاری اولین همایش دوچرخه سواری در سراب
ملت ایران تا آخرین قطره خون برای حفظ اسلام و نظام ایستاده است
تأسیس بزرگ‌ترین خانه جوان کشور در بناب
دستگیری ۵ گروه صیاد و شکارچی غیر مجاز در مراغه
برگزاری مسابقات قهرمانی پارکور استان در مراغه
شروع عملیات ساخت تصفیه خانه کلیبربا اعتبار ۲۰ میلیارد تومان