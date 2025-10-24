دستگیری ۵ گروه صیاد و شکارچی غیر مجاز در مراغه

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -غلامرضا زارع رئیس حفاظت محیط زیست مراغه گفت: از صیادان ۴۶۰ متر تور صید ماهی، ۵۰ عدد قلاب و ۵ عدد لنسر کشف و ضبط شده است.

وی اضافه کرد: از شکارچیان غیر مجاز نیز یک قضیه اسلحه شکاری و ۲ سر خرگوش شکار شده بدست آمده است.

به گفته رئیس حفاظت محیط زیست مراغه، در این رابطه ۱۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

آقای زارع افزود: منطقه حفاظت‌شده صوفی چای با ۱۳ هزار هکتار مساحت، زیستگاه گونه‌های نادر جانوری و گیاهی مانند خرس قهوه‌ای، ماهی خال قرمز، لاله واژگون و صد‌ها گیاه مرتعی است.