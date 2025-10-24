باشگاه خبرنگاران جوان _ الهام آبتین» سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان دلگان در راستای صیانت از زیست‌بوم ارزشمند تالاب جازموریان، نسبت به خروج حدود ۳۰۰ نفر شتر از محدوده تالاب اقدام کردند.

وی بیان کرد: ورود شتر در بستر تالاب، موجب تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک و بر هم خوردن تعادل اکولوژیکی منطقه می‌شود.

آبتین افزود: در پی گشت‌زنی و پایش مستمر مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دلگان این دام‌های سنگین، شناسایی و پس از هماهنگی با مالکان و تذکر قانونی، از محدوده تالاب خارج شدند.

این مقام مسئول تأکید کرد: حفاظت از تالاب جازموریان به عنوان یکی از زیست‌بوم‌های مهم و حساس استان، نیازمند همکاری جوامع محلی و رعایت قوانین زیست‌محیطی است. از تمامی دامداران و بهره‌برداران منطقه درخواست می‌شود از ورود دام به محدوده تالاب خودداری کرده و در حفاظت از این سرمایه طبیعی با محیط‌زیست همکاری کنند.

منبع محیط زیست سیستان و بلوچستان