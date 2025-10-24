در پی تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی در چهارمحال و بختیاری، نماز طلب باران با حضور گسترده مردم استان در مصلای امام خمینی (ره) شهرکرد اقامه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - مراسم معنوی نماز طلب باران امروز جمعه دوم آبان ماه ۱۴۰۴ با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، خانواده‌ها، روحانیون و مسئولان، استاندار و.. در مصلای امام خمینی (ره) شهرکرد برگزار و اقامه شد.

این مراسم به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد برگزار و شرکت‌کنندگان با تضرع و دعا از درگاه الهی طلب باران و رحمت الهی کردند.

نماز طلب باران در حالی برگزار شد که در سال‌های اخیر کاهش محسوس سطح آب سد‌ها و منابع آبی، نگرانی‌هایی درباره وضعیت ذخایر آبی و کشاورزی به‌وجود آورده است.

مراسم با قرائت دعا و مناجات ویژه باران و ذکر صلوات پایان یافت.

برچسب ها: نماز باران ، کاهش منابع آبی
