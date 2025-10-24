باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی ـ آیتالله سید محمد سعیدی، امام جمعه قم، امروز در خطبههای این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه که با حضور امت خداجوی قم در مصلای قدس برگزار شد، با اشاره به ادعای دونالد ترامپ مبنی بر نابودی توان هستهای ایران، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در واکنشی کوتاه اما قاطع، با جمله «به همین خیال باش» پاسخی تحقیرآمیز به این ادعا دادند و هیمنه پوشالی آمریکا را فرو ریختند.
او افزود: اینگونه موضعگیریهای رهبر انقلاب نشان میدهد که تهدیدها و ادعاهای دشمن هیچ تأثیری بر اراده ملت ایران ندارد و در عین حال، موجب تقویت روحیه مردم و تضعیف روحیه دشمن میشود.
آیتالله سعیدی در ادامه با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با قهرمانان و مدالآوران ورزشی، بهویژه نوجوانان باستانیکار، تصریح کرد: معظمله در این دیدار با قدردانی از تلاشهای علمی و ورزشی جوانان، بار دیگر بر اهمیت روحیه جهادی و تبیینی تأکید کردند.
او با بیان اینکه بخشی از فرمایشهای رهبر انقلاب در این دیدار مصداق کامل جهاد تبیین بود، گفت: امروز در دوران جنگهای نسل ششم قرار داریم؛ جنگی که نه بر تخریب فیزیکی، بلکه بر تسخیر ذهن و ادراک جوامع متمرکز است و از آن با عنوان «جنگ شناختی» یاد میشود.
خطیب جمعه قم با اشاره به صدور فتوای جهاد تبیین از سوی رهبر انقلاب، این فتوا را راهبردی برای مقابله با نبرد شناختی دشمن دانست و تأکید کرد: وسوسههای دشمن در ذهن و دل جوانان با سلاح سخت از میان نمیرود، بلکه باید با سلاح نرمِ تبیین و بصیرت به میدان آمد.
امام جمعه قم همچنین با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، از تلاشهای صادقانه پرستاران کشور قدردانی کرد و گفت: حضرت زینب(س) بانویی شجاع بودند که در برابر ستمگران ایستادند و امروز نیز بانوان ایرانی با حفظ عفاف و حجاب، راه آن حضرت را ادامه میدهند.
او در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هشتم آبان، سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، این روز را فرصتی برای یادآوری نقش نوجوانان در دفاع مقدس دانست و افزود: شهید فهمیده الگویی جاودان برای همه نسلهاست.