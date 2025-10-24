ملت ایران تا آخرین قطره خون برای حفظ اسلام و نظام ایستاده است

باشگاه خبرنگاران جوان -حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل امام جمعه تبریز دوم آبان در خطبههای این هفته نماز جمعه تبریز به تحولات بینالمللی اشاره کرد و گفت: نمایش تبلیغاتی ترامپ با سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب کاملاً بیاثر شد. آنچه او بافته بود، رهبرمان با یک سخن بر باد داد. اگر ترامپ میگوید اورانیوم ایران را تخریب کرده، باید بداند که به تعبیر رهبر انقلاب، به همین خیال باش!
وی ادامه داد: مسئولان کشورهای منطقه باید شرم کنند؛ تحقیرهایی که متوجه آنها شده بود، توسط رهبر ما جبران شد. رهبر معظم انقلاب با صلابت فرمودند «شما چه کاره دنیا هستید؟ ایران امروز مظهر امید است».
مطهریاصل تأکید کرد: بیش از هفت میلیون نفر در آمریکا مقابل سیاستهای ترامپ ایستادهاند. ما ملت صلحطلبی هستیم و هیچگاه آغازگر جنگ نخواهیم بود. تابع مولایمان امام حسین (ع) هستیم.
وی با اشاره به لزوم مدیریت مصرف آب در شرایط کنونی، بیان کرد: بارندگیها در ماههای اخیر کم بوده و سدهای کشور با کاهش منابع آبی روبهرو هستند. بنابراین، برای جلوگیری از جیرهبندی آب، باید در مصرف آن صرفهجویی جدیتری صورت گیرد. نمیگویم مردم کم مصرف کنند، بلکه منظور این است که بیش از اندازه مصرف نشود.
مطهریاصل در ادامه با اشاره به ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار در روز دوشنبه هفته آینده، ضمن تبریک این مناسبت گفت: حضرت زینب (س) بزرگترین پرستار تاریخ بشریت است و باید الگوی همه پرستاران قرار گیرد. از دولتمردان میخواهم که به مشکلات صنفی و معیشتی پرستاران رسیدگی کنند؛ تعداد پرستاران باید افزایش یابد و حقوق آنان نیز متناسب با زحماتشان بیشتر شود.
وی خطاب به پرستاران افزود: محافظت از بیماران اجر و ثواب فراوانی دارد، و اگر پرستاران با دشواریهای حقوقی یا شغلی مواجهاند، نباید ناراحتی خود را بر بیماران آوار کنند؛ بلکه باید با خوشرفتاری و صبر با بیماران برخورد کنند.
امام جمعه تبریز به جایگاه حضرت زینب (س) اشاره کرد و گفت: این بانوی بزرگ، قهرمان کربلا و ستون استقامت بود. دشمنان تلاش کردند با شکنجه و سختی، ایشان را از حجاب و صبوری دور کنند، اما آن حضرت با همه تلخیها و شکنجهها از حجاب و عزت خود دفاع کرد.
وی همچنین از مسئولان خواست در تبیین موضوع حجاب و عفاف مواضعی روشن داشته باشند و اظهار کرد: لااقل رئیس جمهوری، وزیران و مسئولان کشور در تریبونها اعلام کنند که بیحجابی گناه است، اینکه برخی میگویند نمیشود مردم را مجبور کرد، نباید باعث شود حکم الهی کمرنگ شود. باید با عطوفت، مهربانی و زبان نرم یادآور شویم که بیحجابی گناه است و حرمت الهی نباید شکسته شود.
مطهریاصل افزود: اگر زنان میخواهند شخصیت آنان خدشهدار نشود، باید حجاب خود را حفظ کنند. نباید زنان ما همانند زنان غربی به ابزاری برای تبلیغات تجاری تبدیل شوند که تصویرشان روی شامپو یا بیسکوییت چاپ میشود.
وی همچنین با گرامیداشت ۲۳ آبان، سالروز شهادت حسین فهمیده، گفت: این نوجوان ۱۳ ساله درک کرد و عمل کرد، اما ما هنوز درس فداکاری را از او نیاموختهایم. از وزارت آموزش و پرورش بابت برنامههایی که برای نوجوانان تدارک میبیند تشکر میکنم، هرچند در این زمینه هنوز کارهای بسیار بیشتری لازم است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه جوانان نیازمند انسجام و فعالیت گستردهتر هستیم و من خود را در این مسیر حامی این نسل میدانم.