باشگاه خبرنگاران جوان _ شهریار شهرکی مدیر کل بیمه سلامت استان با سلام و درود بر حضرت مهدی (عج)، امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب و دولت خدمتگزار و به مناسبت گرامیداشت هفته بیمه سلامت (۳ تا ۹ آبان) با شعار “وفاق ملی برای ایرانی سالمتر” و همزمان با سی و یکمین سالگرد تأسیس سازمان بیمه سلامت (بیمه خدمات درمانی سابق)،در محل مصلای قدس زاهدان و در قالب میز خدمت جهادی با محوریت اطلاعرسانی، با حضور نمازگزاران و اقشار مختلف جامعه به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی ، بر نقش کلیدی سازمان بیمه سلامت در تحقق قانون اساسی و پوشش همگانی سلامت تأکید کرد و این رویداد را فرصتی برای آگاهیبخشی به جامعه دانست.
شهرکی اظهار داشت: “سازمان بیمه سلامت مأموریتهای بزرگی در برنامههای توسعه، از جمله برنامه هفتم پیشرفت، بر عهده دارد و هدف اصلی آن، پوشش همگانی آحاد ملت ایران است. هر ایرانی که تحت پوشش بیمههای تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح یا سایر بیمهها نباشد، به صورت بالقوه تحت حمایت بیمه سلامت قرار میگیرد. ”
وی افزود: که در سطح کشور، ۴۵ میلیون نفر تحت پوشش این سازمان هستند و در استان سیستان و بلوچستان، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر (معادل ۸۰ درصد جمعیت استان) از خدمات بهرهمندند، که از این تعداد، ۸۰ درصد صندوق بیمه روستاییان و عشایر میباشند که به صورت کاملاً رایگان تحت پوشش قرار گرفته و خدمات سلامت را بدون پرداخت هزینه در بخش دولتی دریافت میکنند.
مدیرکل بیمه سلامت استان با اشاره به توسعه خدمات بیمهای در حوزههای دارو، بستری، سرپایی، تجهیزات و پاراکلینیک، تأکید کرد: “پوشش بیمهای برای دهکهای ۱ تا ۵ به صورت رایگان و برای دهکهای ۶ تا ۹ با تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی ارائه میشود و دولت سرانه کامل را پرداخت میکند.
وی خدمات را در دسترستر و با سهولت بیشتر توصیف کرد و بر اطلاعرسانی برای افزایش آگاهی بیمهشدگان استان تأکید ورزید، به ویژه در میز خدمت جهادی که برای پاسخگویی مستقیم به سؤالات مردم برگزار شد.
وی به صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج اشاره کرد و گفت: “سازمان بیمه سلامت با افتخار این مسئولیت را بر عهده گرفته و در استان سیستان و بلوچستان، با تمام ظرفیت اداره کل و پرسنل خدوم و زحمتکش بیمه سلامت استان، در کنار مردم نجیب استان ایستادهایم. ”
شهرکی افزود که پوشش صندوق بیماران خاص وصعبالعلاج از ۵ بیماری اولیه (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، پیوند کلیه و MS) به ۱۳۰ گروه بیماری افزایش یافته است.
مدیرکل بیمه سلامت استان از نمازگزاران و مردم استان درخواست کرد: “اگر در میان بستگان یا آشنایان خود، فردی به بیماری صعبالعلاج مبتلا است، این خدمات را اطلاعرسانی کنید؛ بیمه سلامت در درمان و مساعدت با شما همراه خواهد بود. ”
این سخنرانی با هدف اطلاعرسانی و تقویت ارتباط بیمهشدگان با خدمات سازمان، بخشی از برنامههای هفته بیمه سلامت بود و مورد استقبال گسترده نماز گزاران و حاضران در مصلای قدس و میز خدمت جهادی قرار گرفت.
روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت استان اعلام کرد که این رویدادها برای ترویج سلامت عمومی و دسترسی عادلانه به خدمات ادامه خواهد یافت و مردم میتوانند برای ثبتنام و اطلاعات بیشتر به اداره کل و ادارات بیمه سلامت شهرستانها و دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد مراجعه کنند یا از طریق سامانه غیر حضوری و شهروندی بیمه سلامت ایران به آدرس bimehsalamatiranian.ir مراجعه نمایند.
منبع بیمه سلامت استان سیستان و بلوچستان