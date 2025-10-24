قرآن معلم ناطق و مسیر قرآن، راهی روشن و مایه سعادت است

باشگاه خبرنگاران جوان - ماموستا سیداحسن حسینی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج با اشاره به شرکت بیش از ۳۰۰ نفر در مسابقات سراسری قرآن کریم در سنندج، از تلاش اداره کل اوقاف و امور خیریه، حمایت های استاندار کردستان و دیگر نهادها برای برگزاری این رویداد مهم تقدیر کرد.

ماموستا حسینی ادامه داد: طبق فرموده پیامبر اکرم(ص)، قرآن باید در خانواده، بازار، معاملات و سفر و در همه حال، حاکم باشد که در اینصورت، سعادتمند خواهیم بود.

وی از مردم خواست از حرام‌خواری، غیبت کردن، ناسپاسی نعمت‌های خدا و قسم ناحق خوردن، پرهیز کنند که موجب خشم خداوند است‌.

مدیرکل استاندارد کردستان هم پیش از خطبه‌ها اظهار کرد: استانداردسازی، اندازه‌شناسی، ارزیابی انطباق کالا و خدمات و تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، ماموریت اداره استاندارد است.

مهدی سحری افزود: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، هزار و ۵۰۰ ترازوی اصناف به لحاظ صحت و هزار و ۵۰۰ کالا از لحاظ وزن مورد ارزیابی قرار گرفت و اقدامات لازم در راستای استانداردسازی انجام شد.

وی به ارزیابی نازل‌های سوخت جایگاه‌ها در سال جاری و ارائه برچسب استاندارد اشاره و اضافه کرد: ۵۰۰ واحد تولیدی فعال در استان نیز دائم مورد نظارت قرار می‌گیرند، ضمن اینکه کیفیت محصولات این واحدها نسبت به سال‌های قبل بهتر شده است و از مردم انتظار داریم از محصولات ساخت استان استفاده کنند.

محفل معنوی انس با قرآن کریم از برنامه‌های جنبی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با حضور قاری برجسته مصری در مسجد قبا سنندج نیز برگزار شد.

این محفل معنوی روز جمعه با حضور قاری مصری مصطفی عبد ربه و جمع زیادی از مردم و مسئولان در مسجد قبا شهرک بهاران سنندج برگزار شد.

در این محفل نورانی مصطفی عبد ربه قاری سرشناس کشور مصر با تلاوت آسمانی خود روحی تازه در کالبد عاشقان و قرآن دوستان دمید.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان در این آیین معنوی اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایی که در کنار چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم برگزار خواهد شد، برگزاری محافل قرآنی در سطح شهرستانی، استانی، کشوری و بین المللی است که تاکنون با استقبال کم نظیری روبرو شده است.

حجت‌الاسلام محمد کاروند با بیان اینکه کردستان حدود ۱۰ روز میزبان این قرآنی بوده و استان و بویژه سنندج فضای معنوی خاصی به خود گرفته است، گفت: تلاش می‌کنیم محافل قرآنی علاوه بر مساجد در مدارس، دانشگاه‌ها، محافل عمومی و محافل خیابانی برگزار شود.