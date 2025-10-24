باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ادامه بازرسی‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای + فیلم

بازرسی‌ها از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به شدت ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رئیس تعزیرات تهران گفت: از روز شنبه فروشگاه‌هایی که قبلا اخطار گرفته‌اند در صورت تکرار تخلف پلمب می‌شوند.

 

 

مطالب مرتبط
ادامه بازرسی‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای + فیلم
young journalists club

نظارت جدی شرکت پخش بر عرضه غیرمجاز مکمل + فیلم

ادامه بازرسی‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای + فیلم
young journalists club

برخورد با گرانفروشی نان + فیلم

ادامه بازرسی‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای + فیلم
young journalists club

گزینه جدید یک تاکسی اینترنتی برای گران‌فروشی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بدون تعارف با خانواده فرمانده موشکی سپاه + فیلم
۱۵۱۴

بدون تعارف با خانواده فرمانده موشکی سپاه + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۴
حمله پهپادی سنگین روسیه به اوکراین + فیلم
۱۳۰۵

حمله پهپادی سنگین روسیه به اوکراین + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۴
رژه ۵۰ میلیون خرچنگ در استرالیا + فیلم
۷۵۹

رژه ۵۰ میلیون خرچنگ در استرالیا + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۴
برخورد قاطع با سرباز وظیفه مرزبانی متخلف + فیلم
۶۷۱

برخورد قاطع با سرباز وظیفه مرزبانی متخلف + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۴
حمله آمریکایی‌ها به یک قایق + فیلم
۴۹۰

حمله آمریکایی‌ها به یک قایق + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
لطفا به فروشگاههای زنجیره ای منطقه ۵ و بازار تره بار بازرسی داشته باشید.حتی از مسئولین فروشگاه می پرسیم دم صندوق همین قیمت روی محصول است؟می گویند بله اما وقتی در منزل دوباره فاکتور را می بینیم متوجه می شویم با نرخهایتولید سال جدید محاسبه کرده اند نه درج شده روی محصول
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
اینها نمونه های از خروارها. اونقدر باید بازرسی ها مدام و با شدت عمل باشه که جرات نکنن دیگه از این تخلف ها انجام بدن. وگرنه بی تعارف نمیشه مملکت رو جمع کرد.
۰
۲
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۷:۲۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
زنجبره ایا جنسای خوب رو تو انبار و سردخونه نیگر میدارن و میدن به از ما بهترون
۰
۱
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۷:۱۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
فروشگاههای زنجیره ای جنسای خوب رو به محض رسیدن با پیکاشون فورا میفرستن رستورانا و کبابیا و حلیمیا و‌ مایه دارا
۰
۰
پاسخ دادن