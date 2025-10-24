\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062a\u0639\u0632\u06cc\u0631\u0627\u062a \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u0632 \u0631\u0648\u0632 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u0641\u0631\u0648\u0634\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u0642\u0628\u0644\u0627 \u0627\u062e\u0637\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f \u062f\u0631 \u0635\u0648\u0631\u062a \u062a\u06a9\u0631\u0627\u0631 \u062a\u062e\u0644\u0641 \u067e\u0644\u0645\u0628 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u0646\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0