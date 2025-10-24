اوضاع نابسامان در آمریکا؛ استکبار جهانی رو به افول است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ آیت الله رسول فلاحتی در آئین عبادی سیاسی خطبه های نماز جمعه این هفته در مصلای امام خمینی (ره) رشت، به ادامه ویژگی‌های شاخص حاکم اسلامی اشاره کرد و گفت: رفع جهل، افزایش آگاهی و از بین بردن شرایط حیرت زا در جامعه حاکم اسلامی یک مسئله مهم است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه دشمنان انقلاب و نظام درحال بمباران تبلیغاتی بر علیه کشور هستند،گفت: سعی بر این دارند در جنگ نرم مردم را با تبلیغات نادرست بفریبند.

وی با اشاره به اینکه در جنگ نرم جهل زدایی در جامعه مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: جهل زدایی از وظایف مدیران است.

آیت الله فلاحتی ضمن تبریک روز پرستار و نوجوان تصریح کرد: بعد از عمل جراحی، بیمارستان به پرستار سپرده می‌شود، بعد جراحی بیمار، پرستار در کنار بیماران است این ایام بر همه فعالان این عرصه تبریک و تهنیت عرض می کنم.



نماینده ولی فقیه در گیلان خاطر نشان کرد: از مسئولان مربوطه حوزه پرستاری می‌خواهیم به مشکلات پرستاران توجه کنند و درحد توان به خواست هایشان پاسخ دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آمریکا روزگار تلخی را در حال سپری کردن است، گفت: رسانه‌های جهانی در اختیار صهیونیست‌ها است لذا از اوضاع نابسامان داخل آمریکا را به بیرون انتقال نمی‌دهند.



نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه برخورد تند با مهاجران، مشکل معیشتی از اهم مشکلات این کشور شمرده می‌شود، تصریح کرد: طبق نظر سنجی‌های انجام شده،۶۰ درصد جوانان آمریکا ضد ترامپ هستند و از حماس حمایت می‌کنند.



آیت الله فلاحتی با اشاره به اینکه از همه دستگا‌های اطلاعاتی انتطار می‌رود که حقایقی در کشور‌های پیرامون می گذرد را بیان کنند، گفت: متاسفانه برخی‌ها درکشور در حال سیاه نمایی هستند.



وی با بیان اینکه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه قدرت موشکی ایران در جهان ثابت شده است، خاطر نشان کرد: ملت ایران در همه عرصه‌ها پای کار بودند، عظمت و پایداری این ملت ستودنی است.