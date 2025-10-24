امام جمعه گرگان گفت:اعتراضات میلیونی در آمریکا نشانه افول اقتدار و بحران مشروعیت در این کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان، آیت الله نورمفیدی در خطبههای این هفته نماز جمعه گرگان با اشاره به اعتراضات میلیونی مردم آمریکا در بیش از ۲ هزار شهر این کشور گفت: ملت آمریکا به نماد مخالفت با ظلم، تبعیض و سیاستهای سلطهگرانه دولتشان بدل شده که این رویداد نشانهای روشن از افول اقتدار آمریکا است.
امام جمعه گرگان به تحلیل وضعیت کنونی آمریکا پرداخت و افزود: این روزها میلیونها نفر به خیابان آمدهاند و شعار «نه به پادشاه» سر میدهند؛ چراکه رئیسجمهور آن کشور در مسیری گام برداشته که با روح دموکراسی ادعایی آمریکا در تضاد است.
وی اظهار کرد: هم کنگره و هم دیوان عالی آمریکا تحت کنترل حزب رئیسجمهور قرار دارند و این همان مسیری است که به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی انجامید.
آیتالله نورمفیدی با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی آمریکا ادامه داد: حدود ۴۰ میلیون آمریکایی با خطر گرسنگی روبهرو هستند و تعطیلی دولت فدرال باعث بیکاری و بیحقوقی هزاران کارمند شده است. این بحرانها دیگر قابل پنهان کردن نیست.
امام جمعه گرگان با اشاره به فرارسیدن چهارم آبانماه، سالروز اعتراض تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به لایحه کاپیتولاسیون، گفت: در سال ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی وقت قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن مستشاران نظامی آمریکایی در ایران از مصونیت قضایی برخوردار میشدند و حتی در صورت ارتکاب جرم، دادگاههای ایران اجازه محاکمه آنان را نداشتند.
وی افزود: من در آن جلسه تاریخی حضور داشتم و شاهد بودم که امام (ره) با چنان سوز و دردی سخن گفت که دیوار و در خانه گویی به گریه افتاده بود که آن روز ملت ایران فهمید استقلال و عزت با وابستگی به آمریکا جمع نمیشود و همین فریاد مقدمه قیامی شد که در نهایت رژیم وابسته پهلوی را سرنگون کرد.
امام جمعه گرگان با اشاره به ولادت حضرت زینب کبری (س) و نامگذاری این روز به عنوان روز پرستار از مسئولان وزارت بهداشت و مدیران بیمارستانها خواست تا با توجه به شرایط دشوار کاری پرستاران، نسبت به بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی آنان اهتمام ویژه داشته باشند.
آیتالله نورمفیدی با گرامیداشت هشتم آبان، سالروز شهادت نوجوان قهرمان «محمدحسین فهمیده»، یادآور شد: این نوجوان ۱۳ ساله با ایثار جان خود در راه دفاع از وطن، نماد غیرت، شجاعت و ایمان شد و کشور ما امروز هم به فهمیدهها نیاز دارد؛ نوجوانانی آگاه، مؤمن و با انگیزه که آینده ایران اسلامی را بسازند.
منبع: ایرنا