فرمانده انتظامي شهرستان جویبار از بازداشت عوامل نزاع و درگیری در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ عبداله اکبری فرمانده انتظامي شهرستان جویبار گفت: شب گذشته در پی وقوع نزاع و درگیری در یکی از خیابان های شهر جویبار ۴ متهم به ایجاد مزاحمت برای نوامیس و درگیری با شهروندان با حضور به موقع پلیس در صحنه دستگير شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان جویبار افزود: متهمان پس از تشکيل پرونده به مرجع قضائي معرفي و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان جویبار گفت:پلیس با هرگونه بی نظمی و اخلال در نظم و امنیت عمومی به شدت برخورد و اجازه نخواهد داد عده‌ای هنجارشکن با اعمال مجرمانه خود نظم عمومی جامعه را برهم بزنند.

برچسب ها: نزاع و درگیری ، عامل درگیری
خبرهای مرتبط
دستگیری عامل چاقوکشی در کمتر از ۳ ساعت در ساری
اختلاف خانوادگی رنگ خون گرفت
دستگیری عاملان نزاع و درگیری دسته جمعی در گلوگاه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
محدودیت‌های ترافیکی روز جمعه در مسیرهای شمال
قابی زیبا از قرقاول خزری
ششمین قهرمانی پیاپی بابلسر در مسابقات کونگ فوتوآ قهرمانی مازندران + فیلم
آخرین وضعیت جست‌و‌جو برای ۱۲ مفقودی جنگل فیلبند بابل
بازداشت عوامل نزاع و درگیری در جویبار
سلطان صخره‌های مازندران + فیلم
آخرین اخبار
بازداشت عوامل نزاع و درگیری در جویبار
سلطان صخره‌های مازندران + فیلم
آخرین وضعیت جست‌و‌جو برای ۱۲ مفقودی جنگل فیلبند بابل
قابی زیبا از قرقاول خزری
ششمین قهرمانی پیاپی بابلسر در مسابقات کونگ فوتوآ قهرمانی مازندران + فیلم
محدودیت‌های ترافیکی روز جمعه در مسیرهای شمال
صادرات ۲ هزار و ۱۴۰ تن کیوی به خارج از کشور