فرمانده انتظامي شهرستان جویبار از بازداشت عوامل نزاع و درگیری در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ عبداله اکبری فرمانده انتظامي شهرستان جویبار گفت: شب گذشته در پی وقوع نزاع و درگیری در یکی از خیابان های شهر جویبار ۴ متهم به ایجاد مزاحمت برای نوامیس و درگیری با شهروندان با حضور به موقع پلیس در صحنه دستگير شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان جویبار افزود: متهمان پس از تشکيل پرونده به مرجع قضائي معرفي و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان جویبار گفت:پلیس با هرگونه بی نظمی و اخلال در نظم و امنیت عمومی به شدت برخورد و اجازه نخواهد داد عده‌ای هنجارشکن با اعمال مجرمانه خود نظم عمومی جامعه را برهم بزنند.