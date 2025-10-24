اسکیت سواران قهرمان هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ورزش کشور در بخش پسران به میزبانی بروجرد معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکیت سواران قهرمان هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ورزش کشور در بخش پسران به میزبانی بروجرد معرفی شدند. در این پیکارها که به میزبانی سالن کارگران شهرستان بروجرد برگزار شد، هفتاد شرکت کننده از ۲۲ استان کشور در بخش پسران به مدت ۲ روز با هم رقابت داشتند.

این دوره از مسابقات در رشته اینلاین فری استایل شاخه اسپیداسلالوم در رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال برگزار شد.

در رده سنی ۸۸ تا ۸۹، امیرحسین اصلانی از استان اصفهان که در مرحله مقدماتی عنوان چهارمی را به دست آورده بود، در مرحله یک هشتم نهایی تا فینال با درخشش خیره کننده ای که داشت توانست عنوان قهرمانی و مدال طلا را از آن خود کند. پس از این ورزشکار طاها حیدرزاده و ماهان مولوی از استان البرز در رده های دوم و سوم جای گرفتند.

همچنین در رده سنی ۹۰ تا ۹۲، طاها بهارلویی از استان اصفهان به جایگاه نخست دست یافت. امیرمهدی ابراهیمی از استان البرز بر سکوی دوم قرار گرفت و مقام سوم به امیر برزگر جعفری از استان قزوین رسید.

گفتنی است مراسم اختتامیه و اهدای مدال با حضور ریاست فدراسیون، مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان، مسوول انجمن اینلاین فری استایل، روسای هیات های اسکیت استان اصفهان، همدان و .... برگزار شد.

استان لرستان و شهرستان بروجرد در هفتمین المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور میزبان مسابقات اینلاین فری استایل شاخه اسپیداسلالوم در بخش پسران بود.

معرفی اسکیت سواران قهرمان المپیاد استعداد‌های برتر در بخش پسران
