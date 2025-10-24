دروازه‌بان ملی‌پوش تیم فوتبال تراکتور با انتشار پستی تأکید کرد که فعلاً سرباز نیست و در مرحله دفاع از پایان نامه خود قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چند روز گذشته شایعات زیادی درباره سرباز بودن علیرضا بیرانوند مطرح و گفته شد این بازیکن از اول آبان ماه مشمول خدمت سربازی است و دیگر نمی‌تواند برای تیم تراکتور در لیگ برتر بازی کند.

بیرانوند در واکنش به این شایعات در صفحه رسمی خود در فضای مجازی نوشت: «بیشتر از یک دهه هست که با افتخار سرباز تیم ملی هستم و با تمام وجود لباس مقدس ایران را پوشیدم. هر وقت هم قانون بگوید با افتخار به خدمت سربازی می‌روم، چون بی‌قانونی را بلد نیستم و نخواهم بود. هیچ‌وقت خودم را جدا از مردم ندانستم و یکی از افتخارات زندگی‌ام این است که تاکنون از هیچ رانتی استفاده نکرده‌ام و همیشه با تکیه و توکل بر خداوند بزرگ و متعال مسیر زندگی‌ام را ادامه دادم. گفتن از داستان زندگی‌ام تکرار مکررات است و برای رسیدن به این جایگاه زندگی‌ام را فدا کردم. من هم یکی از میلیون‌ها ایرانی هستم که در این مملکت زندگی می‌کنند، ولی نمی‌دانم بعضی‌ها دنبال چه اهدافی هستند تا برای من حاشیه بسازند. به این حواشی عادت کردم، ولی این چیزی نیست که بر من تأثیر بگذارد. آنقدر سختی کشیدم که بدانم در این مواقع فقط باید لبخند بزنم و تنها روی هدفم متمرکز باشم. کلام آخر؛ در حال حاضر بنده دانشجوی کارشناسی ارشد واحد خرم‌آباد هستم و در حال دفاع از پایان نامه خود می‌باشم و فعلاً به خاطر مهلت دفاع از پایان نامه افتخار پوشیدن لباس مقدس سربازی را ندارم و به‌عنوان سرباز تیم ملی و باشگاهم حاشیه‌سازان را به وجدان خودشان واگذار می‌کنم و با قدرت کارم و تحصیلم را انجام می‌دهم و اجازه نمی‌دهم این حواشی تأثیری در روند شخصی و ورزشی‌ام داشته باشد».

