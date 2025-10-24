باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، کانادا را به «تقلب در زمینه تعرفه‌ها» متهم کرد و ادعا نمود که اتاوا سعی در «تأثیرگذاری غیرقانونی» بر دیوان عالی آمریکا داشته است.

ترامپ در پست خود که با حروف بزرگ نوشته شده، ادعا کرد: «آن‌ها [کانادا]به طور متقلبانه‌ای یک آگهی بزرگ خریداری کردند که ادعا می‌کرد رونالد ریگان علاقه‌ای به تعرفه‌ها نداشته، در حالی که او در واقع عاشق تعرفه‌ها برای کشورمان و امنیت ملی ما بود.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین تأکید کرد که دیگر کشور‌ها «نمی‌توانند از آمریکا سوءاستفاده کنند» و بازار سهام «به لطف سیاست تعرفه‌ای آمریکا قوی‌تر از همیشه است.» وی افزود: «ایالات متحده بار دیگر ثروتمند، قدرتمند و از نظر امنیت ملی تامین شده، و همه اینها به خاطر تعرفه‌هاست.»

ترامپ در پایان پست خود بر اهمیت پرونده مطرح شده در دیوان عالی آمریکا تأکید کرد. این اتهامات در ادامه تنش‌های تجاری اخیر بین دو کشور و در آستانه بررسی توافق تجاری آمریکا-مکزیک-کانادا در سال آینده مطرح می‌شود.

ترامپ پنجشنبه شب در پستی در شبکه اجتماعی تراث سوشال، لغو تمامی مذاکرات تجاری با کانادا را اعلام کرد. وی این تصمیم را واکنش به استفاده کانادا از تبلیغاتی ضدتعرفه عنوان کرد که به ادعای او از کلیپی تحریف‌شده از رونالد ریگان، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا استفاده کرده است.

ترامپ در پستی نوشت: «بنیاد رونالد ریگان اعلام کرده که کانادا به طور متقلبانه‌ای از تبلیغاتی جعلی با هزینه ۷۵ هزار دلار استفاده کرده که در آن ریگان علیه تعرفه‌ها صحبت می‌کند. آنان تنها این کار را برای تأثیرگذاری بر روند تصمیم‌گیری دیوان عالی آمریکا و دیگر دادگاه‌ها انجام داده‌اند.»

وی در ادامه تأکید کرد: «تعرفه‌ها برای امنیت ملی و اقتصاد آمریکا از اهمیت بالایی برخوردارند. بر اساس این رفتار زننده، کلیه مذاکرات تجاری با کانادا فوراً لغو می‌شود. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم! رئیس‌جمهور دانلد جی. ترامپ.»

این اعلامیه در ادامه اختلافات تجاری اخیر میان دو کشور و در آستانه بررسی توافق تجاری آمریکا-مکزیک-کانادا در سال آینده منتشر شده است.

منبع: فاکس نیوز