ترامپ کانادا را به «تقلب در زمینه تعرفه‌ها» متهم و ادعا کرد سعی داشته در دادگاه آمریکا نفوذ کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، کانادا را به «تقلب در زمینه تعرفه‌ها» متهم کرد و ادعا نمود که اتاوا سعی در «تأثیرگذاری غیرقانونی» بر دیوان عالی آمریکا داشته است.

ترامپ در پست خود که با حروف بزرگ نوشته شده، ادعا کرد: «آن‌ها [کانادا]به طور متقلبانه‌ای یک آگهی بزرگ خریداری کردند که ادعا می‌کرد رونالد ریگان علاقه‌ای به تعرفه‌ها نداشته، در حالی که او در واقع عاشق تعرفه‌ها برای کشورمان و امنیت ملی ما بود.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین تأکید کرد که دیگر کشور‌ها «نمی‌توانند از آمریکا سوءاستفاده کنند» و بازار سهام «به لطف سیاست تعرفه‌ای آمریکا قوی‌تر از همیشه است.» وی افزود: «ایالات متحده بار دیگر ثروتمند، قدرتمند و از نظر امنیت ملی تامین شده، و همه اینها به خاطر تعرفه‌هاست.»

ترامپ در پایان پست خود بر اهمیت پرونده مطرح شده در دیوان عالی آمریکا تأکید کرد. این اتهامات در ادامه تنش‌های تجاری اخیر بین دو کشور و در آستانه بررسی توافق تجاری آمریکا-مکزیک-کانادا در سال آینده مطرح می‌شود.

ترامپ پنجشنبه شب در پستی در شبکه اجتماعی تراث سوشال، لغو تمامی مذاکرات تجاری با کانادا را اعلام کرد. وی این تصمیم را واکنش به استفاده کانادا از تبلیغاتی ضدتعرفه عنوان کرد که به ادعای او از کلیپی تحریف‌شده از رونالد ریگان، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا استفاده کرده است.

ترامپ در پستی نوشت: «بنیاد رونالد ریگان اعلام کرده که کانادا به طور متقلبانه‌ای از تبلیغاتی جعلی با هزینه ۷۵ هزار دلار استفاده کرده که در آن ریگان علیه تعرفه‌ها صحبت می‌کند. آنان تنها این کار را برای تأثیرگذاری بر روند تصمیم‌گیری دیوان عالی آمریکا و دیگر دادگاه‌ها انجام داده‌اند.»

وی در ادامه تأکید کرد: «تعرفه‌ها برای امنیت ملی و اقتصاد آمریکا از اهمیت بالایی برخوردارند. بر اساس این رفتار زننده، کلیه مذاکرات تجاری با کانادا فوراً لغو می‌شود. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم! رئیس‌جمهور دانلد جی. ترامپ.»

این اعلامیه در ادامه اختلافات تجاری اخیر میان دو کشور و در آستانه بررسی توافق تجاری آمریکا-مکزیک-کانادا در سال آینده منتشر شده است.

منبع: فاکس نیوز

برچسب ها: رئیس‌جمهور آمریکا ، آمریکا و کانادا
خبرهای مرتبط
کنفرانس پاریس درباره غزه آغاز به کار کرد
کارنی: در صورت شکست مذاکرات تجاری با آمریکا، اجازه دسترسی آزاد به بازار‌های خود را نمی‌دهیم
میلیون‌ها آمریکایی آماده برگزاری اعتراضات سراسری علیه ترامپ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اندونزی در موضعی اصولی: ممنوعیت حضور ورزشکاران صهیونیست در مسابقات جهانی ژیمناستیک
یورش گسترده اشغالگران اسرائیلی به شهر‌ها و روستا‌های کرانه باختری
واژگونی قایق مهاجران غیرقانونی در دریای اژه
غزه به میدان مین تبدیل شده؛ پاکسازی مهمات ۳۰ سال طول می‌کشد
درخواست سازمان همکاری اسلامی از شورای امنیت برای عضویت کامل فلسطین
اردوغان: حماس به آتش‌بس پایبند است، اسرائیل نقض می‌کند
دادگاه صهیونیستی دسترسی خبرنگاران به غزه را مسکوت گذاشت
دیگر میانجی مذاکرات پاکستان و تحریک طالبان پاکستان نیستیم
نمایش محصولات افغانستان در نمایشگاه کشاورزی عربستان
روسیه دوره‌های آموزشی برای دیپلمات‌های طالبان برگزار می‌کند
آخرین اخبار
حازم قاسم: حماس به آتش بس پایبند است
ترامپ: کانادا تقلب کرده و سعی داشته در دادگاه آمریکا نفوذ کند
گشت‌زنی بمب افکن‌های هسته‌ای روسیه بر فراز دریای ژاپن
تشویق به شلیک به کودکان فلسطینی در کابینه جنگ
روبیو: طرح ترامپ برای غزه در مسیر مثبت پیش می‌رود
واکنش کرملین به تحریم‌های جدید: پاسخ متناسب با منافع ملی خواهد بود
بقایای اجساد دو اسیر اسرائیلی ممکن است امشب تحویل داده شود
ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان
حماس: اجماع فلسطینی برای اجرای کامل آتش‌بس شکل گرفته است
واژگونی قایق مهاجران غیرقانونی در دریای اژه
حضور رئیس جمهور چین در اجلاس اپک
اردوغان: حماس به آتش‌بس پایبند است، اسرائیل نقض می‌کند
غزه به میدان مین تبدیل شده؛ پاکسازی مهمات ۳۰ سال طول می‌کشد
پایان نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در بیرجند+ فیلم
نمایش محصولات افغانستان در نمایشگاه کشاورزی عربستان
دو مدال قطعی برای افغانستان در بازی‌های آسیایی جوانان
روسیه دوره‌های آموزشی برای دیپلمات‌های طالبان برگزار می‌کند
هشدار سازمان بهداشت جهانی: گرسنگی در غزه همچنان «فاجعه‌بار» است
حمله با چاقو در نزدیکی سفارت آمریکا در توکیو
طالبان و چین بر تقویت روابط بلندمدت تأکید کردند
دیگر میانجی مذاکرات پاکستان و تحریک طالبان پاکستان نیستیم
اندونزی در موضعی اصولی: ممنوعیت حضور ورزشکاران صهیونیست در مسابقات جهانی ژیمناستیک
درخواست سازمان همکاری اسلامی از شورای امنیت برای عضویت کامل فلسطین
دادگاه صهیونیستی دسترسی خبرنگاران به غزه را مسکوت گذاشت
یورش گسترده اشغالگران اسرائیلی به شهر‌ها و روستا‌های کرانه باختری
ترامپ پنجشنبه آینده با شی جین پینگ دیدار می‌کند
ونزوئلا: هرگونه عملیات سیا در کشور ما شکست خواهد خورد
وزیر دفاع ایتالیا تحریم‌های روسیه را بی‌اثر دانست
کاخ سفید: احتمال دیدار ترامپ و پوتین کاملا منتفی نیست
اعتراف نواف سلام: روش‌های دیپلماتیک در برابر اسرائیل بی‌نتیجه ماند