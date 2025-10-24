مسابقات ۲ وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان از صبح امروز در شهر نووی ساد کشور صربستان در حال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نتایج نمایندگان کشورمان در نخستین روز رقابت‌های کشتی آزاد کمتر از ۲۳ سال جهان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۷۴ کیلوگرم محمد بخشی در دور اول با نتیجه ۵ بر صفر سیف اله ایتایف از فرانسه را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر ۴ جعفر چولیبویف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله به مصاف یوشینوسوکه آئویاگی قهرمان جهان از ژاپن می‌رود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم محمدمبین عظیمی در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۱ شرزاد پایانوف از ازبکستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد به مصاف صادیگ مصطفی زاده از جمهوری آذربایجان می‌رود.

 
 
برچسب ها: کشتی آزاد ، کشتی قهرمانی جهان
خبرهای مرتبط
کشتی آزاد قهرمانی جهان - زاگرب؛
آذرپیرا راهی نیمه نهایی شد + فیلم
کشتی نوجوانان قهرمانی جهان؛
۳ نشان طلا، نقره و برنز حاصل تلاش آزادکاران نوجوان ایرانی
کشتی آزاد قهرمانی جهان - زاگرب؛
آذرپیرا به یک‌چهارم نهایی رفت + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تکواندو قهرمانی جهان - چین؛ ناهید کیانی حذف شد
نبرد پرسپولیس و ذوب آهن در روز خداحافظی وحید هاشمیان
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر ذوب آهن
حذف باور نکردنی قهرمان المپیک
آغاز جام بیست و هفتم با دو پیروزی برای ایران/ سلیمی و کیانی برنده شدند
یک‌گام تا تکمیل تاریخ‌سازی؛ طلای آسیا در انتظار شیردختران پدل ایران
بی انضباطی عامل خروج بیفوما از لیست پرسپولیس
بحرین مغلوب تیم فوتسال دختران ایران شد
دیدار تدارکاتی تیم ملی بسکتبال پیش از ورود به انتخابی جام‌جهانی
نماینده MMA پسران ایران فینالیست شد
آخرین اخبار
سومین برد شیرین دختران هندبال ایران در بازی‌های آسیایی بحرین
سخنگوی فدراسیون فوتبال: رایزنی برای بازی‌های دوستانه اروپایی آغاز شده است
معرفی اسکیت سواران قهرمان المپیاد استعداد‌های برتر در بخش پسران
کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان؛ محمد بخشی راهی یک چهارم پایانی شد
بیرانوند: در مرحله دفاع از پایان‌نامه‌ام هستم و سرباز نیستم
نماینده MMA پسران ایران فینالیست شد
بحرین مغلوب تیم فوتسال دختران ایران شد
برتری تیم بسکتبال سه نفره پسران برابر سریلانکا
یک‌گام تا تکمیل تاریخ‌سازی؛ طلای آسیا در انتظار شیردختران پدل ایران
خطای تیم برگزار کننده باعث حذف رکابزنان شد
تیم دوچرخه سواری تایم تریل میکس ایران به خط پایان نرسید
حذف باور نکردنی قهرمان المپیک
تکواندو قهرمانی جهان - چین؛ ناهید کیانی حذف شد
دیدار تدارکاتی تیم ملی بسکتبال پیش از ورود به انتخابی جام‌جهانی
آغاز جام بیست و هفتم با دو پیروزی برای ایران/ سلیمی و کیانی برنده شدند
بی انضباطی عامل خروج بیفوما از لیست پرسپولیس
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر ذوب آهن
نبرد پرسپولیس و ذوب آهن در روز خداحافظی وحید هاشمیان
افتخار آفرینان تکواندو پاداش نقدی خود را دریافت کردند + فیلم
رده‌بندی نهایی کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ قهرمانی مقتدرانه ایران
قرارداد مسی با اینتر میامی تمدید شد
صعود تیم ملی پدل بانوان ایران به فینال قهرمانی آسیا
ابوالفضل مهمدی برنز گرفت
عباس‌پور به مدال نقره جهان بسنده کرد
دختران فوتسالیست گام نخست را مقتدرانه برداشتند
پسران کبدی‌کار ایران نایب قهرمان شدند
فوتسال مردان ایران در گروه مرگ قرار گرفت
سربازان ایران در جنگ نرم خواهیم بود
نوروزی از راهیابی به فینال ناکام ماند
درویشی به فینال دوی ۱۰۰ متر راه یافت + فیلم