در وزن ۷۴ کیلوگرم محمد بخشی در دور اول با نتیجه ۵ بر صفر سیف اله ایتایف از فرانسه را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر ۴ جعفر چولیبویف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله به مصاف یوشینوسوکه آئویاگی قهرمان جهان از ژاپن می‌رود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم محمدمبین عظیمی در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۱ شرزاد پایانوف از ازبکستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد به مصاف صادیگ مصطفی زاده از جمهوری آذربایجان می‌رود.