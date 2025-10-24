باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی در چهلمین کنگره رادیولوژی ایران در مرکز همایشها و نمایشگاههای ایرانمال تهران، اظهار کرد: امروز رادیولوژی نقشی فراتر از تشخیص دارد و در پیشگیری، غربالگری، درمانهای مداخلهای و حتی تصمیمسازیهای بالینی سهم بزرگی ایفا میکند.
وی ادامه داد: این رشته از نظر کمی و کیفی رشد چشمگیری داشته و بخش قابل توجهی از خدمات تشخیصی کشور را بر عهده دارد.
وزیر بهداشت با قدردانی از تلاش اساتید و پیشکسوتان رادیولوژی کشور گفت: زحمات سالها تلاش علمی و حرفهای این بزرگان باعث شد تا امروز شاهد رادیولوژی مدرن، دقیق و مبتنی بر دانش روز باشیم؛ رادیولوژیستی که تشخیص او با یافتههای جراحی منطبق است و نقش تعیینکنندهای در درمان بیماران دارد.
ظفرقندی در ادامه با اشاره به چالشهای اقتصادی و فنی حوزه تصویربرداری افزود: تجهیزات رادیولوژی به فناوریهای گرانقیمت وابستهاند و نوسانات نرخ ارز، هزینه تعمیر و نگهداری دستگاهها را چند برابر کرده است. به همین دلیل لازم است تصمیمگیران اقتصادی این واقعیت را در سیاستهای خود لحاظ کنند تا مراکز تصویربرداری بتوانند به خدمترسانی ادامه دهند.
وی همچنین به ضرورت توجه به فناوریهای نو اشاره کرد و گفت: هوش مصنوعی در رادیولوژی آینده این رشته را متحول میکند. باید با برنامهریزی دقیق و آموزش مناسب، از این فرصت علمی استفاده کنیم تا از کاروان علم عقب نمانیم.
وزیر بهداشت در پایان با تأکید بر لزوم تعامل میان متخصصان رشتههای مختلف پزشکی افزود: همکاری میان جراح و رادیولوژیست، پزشک و تصویرگر، میتواند جان بیماران را نجات دهد و کیفیت خدمات درمانی را ارتقا دهد. این تعامل، سرمایه اصلی نظام سلامت است.
مرتضی صانعی، رئیس انجمن رادیولوژی ایران نیز خاطرنشان کرد: چهلمین کنگره رادیولوژی ایران از ۲۹ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ با حضور بیش از ۴۰۰ سخنران داخلی و خارجی و مشارکت بیش از ۴ هزار نفر از متخصصان رادیولوژی کشور در ایرانمال تهران در حال برگزاری است.
وی گفت: هدف این رویداد علمی تبادل دانش و ارائه تازهترین دستاوردهای علمی و فناورانه در حوزه تصویربرداری پزشکی است و محورهای اصلی آن شامل تشخیص زودرس سرطانها، جایگاه هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی و توسعه فناوریها میشود.
پونه دهقان، دبیر علمی کنگره و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با اشاره به اهمیت نقش رادیولوژی در ارتقای سلامت جامعه گفت: کنگره چهلم فرصت ارزشمندی است برای مرور تحولات روز دنیا در زمینه تصویربرداری، بهویژه تلفیق دادههای هوش مصنوعی با دادههای تصویری. این همافزایی میتواند به تشخیص بههنگام و درمان مؤثرتر بسیاری از بیماریها، از جمله سرطانها، منجر شود.
در این دوره از کنگره، علاوه بر برگزاری سخنرانیها و پنلهای تخصصی، کارگاههای آموزشی متعددی نیز برگزار شد.
کنگره رادیولوژی ایران یکی از باسابقهترین رویدادهای علمی کشور در حوزه تصویربرداری پزشکی است که با مدیریت انجمن رادیولوژی ایران امسال وارد چهلمین سال برگزاری خود میشود و تلاش دارد با رویکردی بهروز، مسیر توسعه دانش و فناوری در جامعه رادیولوژی ایران را ادامه دهد.
منبع: وبدا