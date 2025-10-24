باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - زهرا حاجی ولیزاده رئیس اداره پیشگیری و کنترل بیماری‌های اسکلتی و عضلانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسی‌ها نشان می دهد که افراد بالای ۶۰ سال در معرض بیماری پوکی استخوان قرار دارند و باید ویتامین دی مصرف کنند.

به گفته وی، افرادی که شکستگی ناشی از ضربه خفیف داشته یا رنگ پوست تیره دارند همچنین زنان در دوران بارداری و شیردهی باید مکمل ویتامین دی مصرف کنند.

حاجی ولیزاده بیان کرد: برای پیشگیری از ابتلا به بیماری پوکی استخوان باید روزانه ۱۲۰۰ میلی‌گرم کلسیم مانند لبنیات مصرف کنند. حبوبات، سبزیجات، غذاهای حاوی نشاسته و میوه‌ها برای تامین کلسیم مورد نباز بدن مهم و ضروری هستند.

وی بیان کرد: افراد باید برای سلامتی استخوان‌های خود فعالیت فیزیکی مناسب را در طول روز داشته باشند. زندگی سالم اولین مرحله برای پیشگیری از ابتلا به بیماری پوکی استخوان است.

حاجی ولیزاده تاکید کرد: مصرف ویتامین دی سبب بهبود قدرت عضلات و کاهش خطر شکستگی در بین افراد خواهد شد.

وی ادامه داد: در افراد مبتلا به بیماری پوکی استخوان افتادن و سقوط جزئی منجر به بروز شکستگی استخوان‌ها خواهد شد و افراد مبتلا باید بینایی خود را تقویت و حفظ کنند تا در هنگام قدم برداشتن از پله ها و دیگر موانع شهری زمین نخورند‌.