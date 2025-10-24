باشگاه خبرنگاران جوان - امیرمهدی علوی در واکنش به ادامه روند آمادهسازی تیم ملی فوتبال کشورمان در مسیر جامجهانی اظهار داشت: حضور در تورنمنت مصر در فیفادی آبانماه فرصتی است که تیم ملی ایران ۲ بازی دیگر را در برنامه داشته باشد و بر این اساس باید در این رویداد به میدان برویم.
وی ادامه داد: اینکه ما نخواستیم با مصر بازی کنیم درست نیست و تمامی برنامهها بر اساس تدارک دیده شده از سوی کمیته برگزاری آماده شده است. در ماه مارس نیز بر اساس قرعهکشی، بازیهای دوستانهای را خواهیم داشت و رایزنی و تعامل با کشورهای اروپایی هم آغاز شده است.
سخنگوی فدراسیون فوتبال در مورد آخرین وضعیت اعزام نمایندگان فوتبال کشورمان در مراسم قرعهکشی جامجهانی ۲۰۲۶ خاطر نشان کرد: تا این لحظه اتفاق جدیدی را شاهد نیستیم اما در جلسه اخیر دبیر کل فیفا در کنگره کنفدراسیون آسیا نامهای را به رئیس فدراسیون فوتبال ایران ارائه و رسما درخواست کرد در قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت کند.