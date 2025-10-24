پرداخت وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی برای ۳۰ هزار بازنشسته کشوری

باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، با اعلام این خبر اظهار داشت: در اجرای سیاستهای حمایتی و رفاهی صندوق، وام ضروری بازنشستگان کشوری در مرحله جدید به ۳۰ هزار نفر از مشمولان پرداخت شده است.
وی افزود: این تسهیلات در چارچوب تفاهمنامه همکاری میان صندوق بازنشستگی کشوری و بانک عامل و با هدف کاهش فشارهای معیشتی بر بازنشستگان و کمک به تأمین نیازهای ضروری آنان اختصاص یافته است.
ازوجی همچنین از تداوم اجرای طرحهای حمایتی و برنامهریزی برای افزایش دامنه شمول این تسهیلات در ماههای آینده خبر داد و گفت: صندوق بازنشستگی کشوری در تعامل با بانک عامل، در تلاش است تا تسهیلات متنوعتری را برای بازنشستگان و وظیفهبگیران فراهم کند.
منبع: صندوق بازنشستگی کشوری