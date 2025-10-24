سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت وام ضروری به ۳۰ هزار نفر از بازنشستگان کشوری خبر داد و گفت: این تسهیلات با هدف کمک به معیشت بازنشستگان و در قالب تفاهم‌نامه همکاری با بانک صادرات ایران پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  علاءالدین ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، با اعلام این خبر اظهار داشت: در اجرای سیاست‌های حمایتی و رفاهی صندوق، وام ضروری بازنشستگان کشوری در مرحله جدید به ۳۰ هزار نفر از مشمولان پرداخت شده است.

وی افزود: این تسهیلات در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق بازنشستگی کشوری و بانک عامل و با هدف کاهش فشار‌های معیشتی بر بازنشستگان و کمک به تأمین نیاز‌های ضروری آنان اختصاص یافته است.

ازوجی همچنین از تداوم اجرای طرح‌های حمایتی و برنامه‌ریزی برای افزایش دامنه شمول این تسهیلات در ماه‌های آینده خبر داد و گفت: صندوق بازنشستگی کشوری در تعامل با بانک عامل، در تلاش است تا تسهیلات متنوع‌تری را برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران فراهم کند.

منبع: صندوق بازنشستگی کشوری

برچسب ها: وام بازنشستگان ، صندوق بازنشستگی کشوری
خبرهای مرتبط
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان مطرح کرد؛
آغاز ثبت‌نام وام ۵۰ میلیونی برای روستاییان/ جمعیت روستایی ایران از ۱۳۵ کشور دنیا بیشتر است
خدمات مسکن کمیته امداد استان تهران به ۲۴۳ خانوار تحت حمایت در شش ماه
توسعه خدمات رفاهی بازنشستگان بدون تحمیل بار مالی بر منابع صندوق بازنشستگی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گام مهم برای احیای تالاب صالحیه با دستور رئیس‌جمهور و پیگیری سازمان محیط زیست
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمال کشور در روز جمعه
برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان نداریم
هشدار پلیس درباره تصادفات فوتی در تهران
مهرماه آلوده تهران؛ پایتخت نشینان فقط ۱۰ روز هوای مطلوب تنفس کردند
هوای تهران در نخستین جمعه آبان‌ماه آلوده است
سازه فلزی عرشه پل B۱۰ بزرگراه ارتش نصب شد
۳۰ هزار مترمکعب لایروبی در شرق تهران
اتحاد و انسجام مردم به برکت شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه است
پرداخت وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی برای ۳۰ هزار بازنشسته کشوری
آخرین اخبار
پرداخت وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی برای ۳۰ هزار بازنشسته کشوری
اتحاد و انسجام مردم به برکت شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه است
سازه فلزی عرشه پل B۱۰ بزرگراه ارتش نصب شد
۳۰ هزار مترمکعب لایروبی در شرق تهران
گام مهم برای احیای تالاب صالحیه با دستور رئیس‌جمهور و پیگیری سازمان محیط زیست
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمال کشور در روز جمعه
هشدار پلیس درباره تصادفات فوتی در تهران
مهرماه آلوده تهران؛ پایتخت نشینان فقط ۱۰ روز هوای مطلوب تنفس کردند
برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان نداریم
هوای تهران در نخستین جمعه آبان‌ماه آلوده است
چهارمین جشنواره بین‌المللی همام آغاز به کار کرد