با پیگیری استاندار خوزستان و موافقت دو دولت ایران و عراق، تردد خودروهای شهروندان دو کشور از مرز چذابه آزاد می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس گفتگوهای صورت گرفته میان سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان و حبیب ظاهر الفرطوسی استاندار میسان عراق و نیز موافقت دولت های ایران و عراق تردد خودروهای شهروندان دو کشور از گذرگاه آزاد می شود.

طبق این توافق زیرساخت های لازم جهت تردد موقت خودروهای شهروندان دو طرف بر اساس معاهده بین المللی کارنه دو پاساژ انجام می گیرد.

بر اساس توافقات صورت گرفته ،مقرر گردید در روزهای آینده پس از انجام کامل زیرساخت ها، تردد خودروهای شهروندان دو طرف انجام گیرد.

منبع: استانداری خوزستان 

