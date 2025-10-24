باشگاه خبرنگاران جوان - دختران هندبال ایران در سومین دیدار خود از بازیهای آسیایی جوانان مقابل قزاقستان به میدان رفتند. دختران ایران با وجود شکست ۸ بر ۱۳ در نیمه نخست در نیمه دوم با نتیجه ۲۷ بر ۲۳ به برتری رسیدند.
تیم ملی ایران در نیمه اول هم با نتیجه ۸ بر ۱۳ برابر قزاقستان شکست خورد.
در رقابتهای بخش دختران تیمهای ایران، چین، هند، قزاقستان، هنگ کنگ، ازبکستان و تایلند به صورت دورهای با یکدیگر برای کسب مدال رقابت میکنند.
تیم ملی دختران ایران که با نتیجه ۳۰ بر ۲۵ برابر چین، با حساب ۲۷ بر ۲۴ برابر ازبکستان و با نتیجه ۲۷ بر ۲۳ برابر قزاقستان به برتری رسیده در چهارمین دیدارش باید دوشنبه ۵ آبان از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت محلی به مصاف هند برود.
نتایج و برنامه کامل تیم ملی دختران ایران در بازیهای آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵:
ایران ۳۰ - چین ۲۵
ایران ۲۷ - ازبکستان ۲۴
ایران ۲۷ - قزاقستان ۲۳
دوشنبه ۵ آبان:
ایران - تایلند ساعت ۱۱:۰۰
سهشنبه ۶ آبان:
ایران - هند ساعت ۱۵:۰۰
پنجشنبه ۸ آبان:
ایران - هنگ کنگ ساعت ۱۳:۳۰
ثنا فتوحی بافقی، ریحانه حسینی، سارینا رستمی، پریسان احمدی خسروی، زهرا افشاری، فاطمه الفتنیا، هستی شیخعلیزاده، فاطمه بهزادیمقدم، ملیکا صفیخانی، هستی آریانفر، تینا خوشنژاد ایرانی، آسمان بدوی، آرزو طالعی بافقی، نگار باباصفری، دینا درخشانمهر و دیانا رضایی بازیکنان تیم ملی هندبال ایران در این بازیها است.
مریم رضائیان، عزتالله رزمگر، خدیجه قانع، شیدا فلاحی و اکرم حبیبلو نیز کادر تیم ملی هندبال دختران ایران را تشکیل میدهند.