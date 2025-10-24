باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال امروز ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان رفت.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند، سرژ اوریه، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی گنجی، حسین کنعانی، میلاد محمدی، مارکو باکیچ، سروش رفیعی، امید عالیشاه، محمد عمری و علی علیپور

ترکیب تیم فوتبال ذوب آهن

داوود نوشی‌صوفیانی، آرش قادری، نادرمحمدی، عرفان قهرمانی، امیرحسین جدی، پدرام قاضی پور، حسن شوشتری، جلال علی محمدی، پویا مختاری، آرش مرتضوی و امید لطیفی

دقایق حساس بازی

دقیقه ۱: گلر ذوب آهن قبل از رسیدن توپ به عمری توپ را در اختیار گرفت.

دقیقه ۲: ضربه سر بازیکن ذوب آهن با اختلاف کم به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۵:بازیکن ذوب آهن بر روی سروش رفیعی خطا کرد و پزشکان در حال مداوای این بازیکن هستند.

دقیقه ۹: ضربه علیپور به مدافع ذوب آهن خورد و موقعیت گلزنی از دست رفت.

دقیقه ۱۴: شوت میلاد محمدی با برخورد به بازیکن ذوب آهن به کرنر رفت.

دقیقه ۱۶: ارسال ضربه کرنر سروش رفیعی را مدافع ذوب آهن از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۱۷: ارسال بازیکن ذوب آهن بدون برخورد به بازیکنی به کنار دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۱۹: ضربه سر بازیکن پرسپولیس با برخورد به مدافع ذوب به کرنر رفت.

دقیقه ۲۱: ذوبی ها بر روی محمد عمری پشت محوطه جریمه خطا کردند ‌ و ضربه ایستگاهی به نفع پرسپولیس گرفته شد.

دقیقه ۲۳: ضربه ایستگاهی امید عالیشاه با برخورد به مدافع ذوب از دست رفت.

دقیقه ۲۸: اورونوف به جای امید عالیشاه بازیکن مصدوم وارد زمین مسابقه شد.

دقیقه ۲۹: شوت محمد عمری را گلر ذوب آهن در اختیار گرفت.

دقیقه ۳۱: شوت میلاد محمدی با اختلاف زیاد به بالای دروازه ذوب آهن رفت.

دقیقه ۳۵: پرتاب اوت بازیکن ذوب آهن با ضربه سر بازیکن ذوب آهن همراه شد که نیازمند با واکنش عالی دفع کرد.

دقیقه ۳۸: محمد عمری با ضربه ای دیدنی و فنی دروازه ذوب آهن را باز کرد و گل اول پرسپولیس را به ثمر رساند.

دقیقه ۴۵؛ داور مسابقه ۳ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول در نظر گرفت.

نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۴۹: ضربه بازیکن پرسپولیس را گلر ذوب آهن در اختیار گرفت.

دقیقه ۵۲: ارسال سروش رفیعی را گلر ذوب آهن به راحتی در اختیار گرفت.

دقیقه ۵۴: شوت جلال الدین علی محمدی را نیازمند با واکنش عالی دفع کرد.

دقیقه ۵۹: علی علیپور روی پاس عمری گل دوم پرسپولیس را به ثمر رساند، اما کمک داور مسابقه آفساید اعلام کرد.

دقیقه ۶۰: ضربه سر بازیکن ذوب آهن با اختلاف کم به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۶۳: ضربه ایستگاهی بازیکن ذوب آهن را نیازمند دفع کرد و مانع گلزنی حریف شد.

دقیقه ۶۴: ضربه محمد عمری با برخورد به بازیکن ذوب آهن به کرنر رفت.

دقیقه ۶۵: ارسال میلاد محمدی را گلر ذوب آهن در اختیار گرفت.

دقیقه ۶۹: ارسال بازیکن ذوب آهن را کنعانی زادگان از محوطه جریمه پرسپولیس دور کرد.

دقیقه۷۰: ارسال احسان پهلوان بعد از برخورد به پای بازیکن ذوب آهن به تیر دروازه پرسپولیس برخورد کرد و گل نشد.

دقیقه ۷۱: محمد خدابنده لو به جای اورونوف وارد زمین مسابقه شد.

دقیقه ۷۹: پرتاب اوت بلند نادر محمدی را نیازمند به کرنر فرستاد.

دقیقه ۸۰: ضربه بازیکن ذوب آهن با اختلاف به بیرون رفت.

دقیقه ۸۱: دقایقی از بازی به علت مصدومیت نیازمند متوقف شد.

دقیقه ۸۲: علی علیپور با ضربه سر گل دوم پرسپولیس را به ثمر رساند.

دقیقه ۸۳: ارسال بازیکن ذوب آهن بدون برخورد به بازیکنی به اوت رفت.

دقیقه ۸۶: ارسال بازیکن ذوب آهن را نیازمند مهار کرد.

دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۶ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی گرفت.

دقیقه ۹۰+۳: ارسال ضربه کرنر بازیکن ذوب آهن را نیازمند با مشت دور کرد.

دقیقه ۹۰+۴: ارسال بازیکن ذوب آهن را گلر پرسپولیس در اختیار گرفت.

در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید.