باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در منامه بحرین، تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران امروز (جمعه) از ساعت ۱۴ به وقت محلی در سالن الرفاع شهر ورزشی عیسی به مصاف اندونزی رفت.

شاگردان لی دو هی با نتیجه سه بر صفر و با امتیاز‌های (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۱) حریف اندونزی خود را از پیش رو برداشتند و روز یکشنبه به مصاف هنگ‌کنگ خواهند رفت.

ملی‌پوشان دختر والیبال ایران همچنین روز گذشته موفق به شکست چین تایپه شدند و در مرحله مقدماتی تیم‌های قطر و بحرین را از پیش رو برداشتند.

ملی‌پوشان والیبال با برتری مقابل اندونزی به جمع هشت تیم برتر راه یافتند و فردا سوم آبان استراحت خواهند داشت و در مرحله یک چهارم نهایی روز یکشنبه باید به مصاف هنگ‌کنگ بروند.

آیدا ولی نژاد، معصومه قدمی طبقدهی، هستی واحدی، لعیا افزونی، یلدا جعفری، یسنا آهنکوب رو، مبینا کریمی، آیدا باقرنیا، ستایش سادات حسینی، نگار حسینی، نگار عباسی و النا همایونی راد بازیکنان تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر در مسابقات بحرین هستند.

لی دو هی به عنوان سرمربی، مژگان حسن زاده (سرپرست)، سرگل علیزاده (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و راضیه دوستی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر هستند.