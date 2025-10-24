باشگاه خبرنگاران جوان- نمایندگان راه‌آهن ایران، افغانستان و ترکیه در حاشیه سی و ششمین نشست منطقه‌ای اتحادیه جهانی راه‌آهن در استانبول، در یک دیدار سه‌جانبه بر گسترش همکاری‌های ریلی و اتصال شبکه‌های حمل و نقل بین سه کشور تأکید کردند.

در این نشست که با حضور سرپرست اداره راه‌آهن طالبان و مقامات ارشد ایران و ترکیه برگزار شد، مقامات ترکیه از برنامه برای اتصال شبکه ریلی ترکیه و ایران از طریق افغانستان به چین خبر دادند. طرفین همچنین توافق کردند که اتصال شبکه ریلی خاورمیانه و اروپا به آسیای شرقی از طریق مسیر ریلی خواف–هرات تا مزارشریف، بهترین مسیر برای حمل و نقل و ترانزیت کالا است.

بر اساس این توافق، سه کشور طرح بازسازی راه‌آهن هرات–مزارشریف را با استفاده از توانمندی‌های مالی، فنی و انسانی یکدیگر آغاز خواهند کرد. در این نشست همچنین درباره افزایش حمل و نقل کالا از مسیر راه‌آهن خواف–هرات بحث شد و مقامات سه کشور، تکمیل و بهره‌برداری از این مسیر ریلی را فرصتی مهم برای توسعه همکاری‌ها دانستند. در پایان، صورت‌جلسه همکاری‌های مشترک سه کشور امضا شد.

سی و ششمین اجلاس مجمع منطقه‌ای راه‌آهن‌های خاورمیانه با حضور نمایندگان کشورهای ایران، ترکیه، افغانستان، عربستان سعودی، سوریه، اردن، عراق و مدیران ارشد اتحادیه بین‌المللی راه‌آهن‌ها در استانبول برگزار شد.