باشگاه خبرنگاران جوان - هفته تربیت بدنی فرصتی برای نشان دادن اهمیت فعالیتهای بدنی؛ تندرستی و شور زندگی را یادآوری میکند. ورزش تنها یک فعالیت جسمانی نیست؛ بلکه شیوهای برای زندگی سالم؛ تقویت اراده؛ تقویت اراده و افزایش نشاط است. همچنین نقش کلیدی در بهبود کیفیت روان و سلامت ایفا میکند. به همین مناسبت برای نشان دادن اهمیت ورزش و سلامت ویژه برنامههای خاصی برگزار میشود.
در همین راستا مسابقات کیوکوشین F.I.K.K در شهر آب استان بوشهر با حضور ریاست سبک کیوکوشین کاراته F.I.K.K استان بوشهر و معاونت فنی سبک در کشور برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: روح الله نظام - بوشهر
