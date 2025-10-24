باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حکایت شهیدی که آخرین نفر اعزامی برای عملیات امداد و نجات بود + فیلم

تقدیر برای شهید مجتبی ملکی به گونه‌ای رقم خورد که نامش برای همیشه جاودان بماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهید مجتبی ملکی، امدادگر جمعیت هلال احمر بود که نامش در آخرین لیست اعزام برای عملیات امداد و نجات بود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
خوش به سعادت ایشان
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۲:۲۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
غم هجرت زده آتش بجانم
زده یک آتشی بر استخوانم
تورا هرگز نمیسازم فراموش
اگر چه تو شدی باخاک هم آغوش
روحت شاد ای دوست عزیز و فراموش ناشدنیم
