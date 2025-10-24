حکایت شهیدی که آخرین نفر اعزامی برای عملیات امداد و نجات بود + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc \u0645\u0644\u06a9\u06cc\u060c \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f\u06af\u0631 \u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u0647\u0644\u0627\u0644 \u0627\u062d\u0645\u0631 \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0646\u0627\u0645\u0634 \u062f\u0631 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0644\u06cc\u0633\u062a \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0648 \u0646\u062c\u0627\u062a \u0628\u0648\u062f.\n
زده یک آتشی بر استخوانم
تورا هرگز نمیسازم فراموش
اگر چه تو شدی باخاک هم آغوش
روحت شاد ای دوست عزیز و فراموش ناشدنیم