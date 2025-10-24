باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی واژگونی یک قایق لاستیکی حامل چندین پناهجو در نزدیکی استان «موغلا» در غرب ترکیه، دست کم ۱۴ نفر غرق شدند.

دفتر فرمانداری موغلا در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک مرد افغان که از این فاجعه جان سالم به در برده و به سمت ترکیه شنا کرده بود، کمی پس از ساعت ۱ بامداد مقامات را از این موضوع آگاه کرد.

دفتر فرمانداری اعلام کرد که این تبعه افغان به خدمات اورژانس گفته است که ۱۸ نفر سوار قایق لاستیکی شده‌اند، اما کمی بعد قایق دچار آب گرفتگی شده و غرق شده است.

تیم‌های جست‌و‌جو و نجات، دومین بازمانده را پیدا کردند که موفق شده بود به جزیره «چلبی» در برسد. آنها همچنین ۱۴ جسد را از دریا بیرون کشیدند.

دفتر فرمانداری افزود: «تلاش‌های جست‌و‌جو و نجات برای سایر مهاجران غیرقانونی که مفقود شده‌اند، با چهار قایق گارد ساحلی، یک تیم غواصی ویژه گارد ساحلی و یک هلیکوپتر ادامه دارد».

دریای اژه مسیر جا به جایی هزاران مهاجری است که سعی می‌کنند از شمال آفریقا و غرب آسیا به اروپا بروند.

طبق آمار، تعداد مهاجران غیرقانونی دستگیر شده در ترکیه در سال ۲۰۱۹ به اوج خود رسید و حدود ۴۵۵ هزار نفر برآورد شد. گفته می‌شود تا ۱۶ اکتبر امسال، بیش از ۱۲۲ هزار مهاجر در ترکیه دستگیر شده‌اند.

