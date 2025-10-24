دفتر دادستانی استانبول تحقیقات تازه‌ای را علیه شهردار زندانی، به دلیل ارتباطات با نهاد‌های اطلاعاتی خارجی و احتمال جاسوسی آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دفتر دادستانی عمومی استانبول از آغاز تحقیقات جدیدی علیه اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول که پیش از این به اتهاماتی از جمله جاسوسی و ارتباط با یک سازمان تبهکار، زندانی شده است، خبر داد. این تحقیقات همچنین شامل بررسی نقل و انتقالات مالی است که ادعا می‌شود با این سازمان جنایی مرتبط بوده‌اند.

دفتر دادستانی توضیح داد که تمرکز تحقیق جدید بر ارتباطات امام‌اوغلو با طرف‌های اطلاعاتی خارجی و همچنین ماهیت استراتژیک کارزار انتخاباتی او است. دادستانی معتقد است برخی از فعالیت‌های وی ممکن است در چارچوب جاسوسی به نفع کشور‌های خارجی قرار گیرد.

بر اساس بیانیه دادستان، مواد دیجیتالی توقیف شده در طول تحقیقات تحلیل شده و مشخص شد که حاوی تصاویری از گذرنامه‌های افرادی است که گفته می‌شود با امام‌اوغلو و شهروندان خارجی در ارتباط هستند. همچنین این بیانیه اشاره کرد که اطلاعات از طریق برنامه‌های ارتباطی رمزگذاری‌شده تبادل می‌شده است، که بازرسان آن را فعالیت جاسوسی تلقی کرده‌اند.

در همین راستا، گزارش شده است که مردان یانارداغ، سردبیر کانال TELE۱، به اتهام جاسوسی بازداشت و منزل و محل کار او مورد بازرسی قرار گرفته است و اقدامات قانونی علیه او آغاز شده است. این تحقیقات با همکاری سرویس اطلاعات ملی و پلیس استانبول در حال انجام است.

همچنین، نتایج تحقیقات ادعا‌هایی را فاش کرده است مبنی بر اینکه داده‌های کاربران برنامه‌های کاربردی استانبول سنین و ای‌بی‌بی هانم به صورت غیرقانونی به خارج از کشور درز پیدا کرده و برای فروش عرضه شده است. ادعا می‌شود حدود ۳.۷ میلیون کاربر تحت تأثیر این افشاگری قرار گرفته‌اند و اطلاعات خصوصی رأی‌دهندگان و صندوق‌های رأی از طریق برنامه ای‌بی‌بی هانم به طرف‌های خارجی منتقل شده است.

منبع: آر تی

برچسب ها: شهردار استانبول ، اتهام جاسوسی
خبرهای مرتبط
دستگیری وکیل شهردار بازداشت شده استانبول
ترکیه شهردار منطقه‌ای استانبول را در تحقیقات فساد بازداشت کرد
بازداشت بیش از ۵۰۰ مخالف اردوغان در ۹ ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمریکا بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر خود را به منطقه کارائیب می‌فرستد
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن
اتصال راه‌آهن ایران و ترکیه به چین از طریق افغانستان
زلنسکی خواستار افزایش فشار بر روسیه شد
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
آغاز ساخت سد برق دریای کنر به دستور رئیس طالبان
سی‌ان‌ان: ترامپ در اندیشه حمله به تأسیساتی در خاک ونزوئلا است
تقویت روابط با کشورهای همسایه اولویت اول سیاست خارجی ایران است؛ افغانستان سودمندتر از اروپا
واکنش پترو به تحریم‌های آمریکا: هرگز زانو نمی‌زنم
آخرین اخبار
سی‌ان‌ان: ترامپ در اندیشه حمله به تأسیساتی در خاک ونزوئلا است
واکنش پترو به تحریم‌های آمریکا: هرگز زانو نمی‌زنم
سه سال بدون مدرسه در غزه؛ یونیسف درباره آینده کودکان فلسطینی هشدار داد
آمریکا رئیس‌جمهور کلمبیا را تحریم کرد
سفر هیات طالبان به ترکیه در پی توافق دوحه 
فرانسه از تجهیز اوکراین به جنگنده‌های جدید میراژ خبر داد
تأکید تاجیکستان بر اهمیت ثبات افغانستان برای امنیت منطقه
هشدار سازمان بین‌المللی مهاجرت: بیش از ۱.۵ میلیون نفر در غزه بی‌سرپناه هستند
مذاکرات پاکستان و افغانستان فردا در استانبول برگزار می‌شود
آمریکا بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر خود را به منطقه کارائیب می‌فرستد
خسارت زلزله ۱۸۳ میلیون دلاری به افغانستان
هشدار برنامه جهانی غذا درباره بحران گرسنگی در افغانستان
حکومت فراگیر تنها راه حل بحران های افغانستان است
لولا داسیلوا مداخلات نظامی آمریکا در آمریکای لاتین را محکوم کرد
تعطیلی دولت آمریکا، نوسازی هسته‌ای آن را متوقف کرد
تراژدی خانواده فلسطینی که در بمباران به شهادت رسیده و امروز در آرامگاه ابدی قرار گرفتند
زلنسکی خواستار افزایش فشار بر روسیه شد
آغاز ساخت سد برق دریای کنر به دستور رئیس طالبان
تقویت روابط با کشورهای همسایه اولویت اول سیاست خارجی ایران است؛ افغانستان سودمندتر از اروپا
توافق گروه‌های فلسطینی در قاهره برای نحوه اداره غزه
درخواست نماینده سازمان جهانی بهداشت برای گشایش گذرگاه‌های غزه
هشدار سازمان ملل درباره سوءتغذیه زنان باردار و نوزادان در غزه
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
انگلیس خواستار افزایش تسلیحات دوربُرد برای اوکراین شد
تحقیق جدید علیه شهردار زندانی استانبول به اتهام جاسوسی
هشدار خطیب مسجدالاقصی درباره خطر تونل‌های اسرائیل برای مسجد
غرق شدن قایق پناهجویان در سواحل ترکیه؛ دست کم ۱۴ نفر کشته شدند
حماس: تشکیلات خودگردان بخشی از ساختار حاکم بر غزه در آینده خواهد بود
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن