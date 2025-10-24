باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دفتر دادستانی عمومی استانبول از آغاز تحقیقات جدیدی علیه اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول که پیش از این به اتهاماتی از جمله جاسوسی و ارتباط با یک سازمان تبهکار، زندانی شده است، خبر داد. این تحقیقات همچنین شامل بررسی نقل و انتقالات مالی است که ادعا میشود با این سازمان جنایی مرتبط بودهاند.
دفتر دادستانی توضیح داد که تمرکز تحقیق جدید بر ارتباطات اماماوغلو با طرفهای اطلاعاتی خارجی و همچنین ماهیت استراتژیک کارزار انتخاباتی او است. دادستانی معتقد است برخی از فعالیتهای وی ممکن است در چارچوب جاسوسی به نفع کشورهای خارجی قرار گیرد.
بر اساس بیانیه دادستان، مواد دیجیتالی توقیف شده در طول تحقیقات تحلیل شده و مشخص شد که حاوی تصاویری از گذرنامههای افرادی است که گفته میشود با اماماوغلو و شهروندان خارجی در ارتباط هستند. همچنین این بیانیه اشاره کرد که اطلاعات از طریق برنامههای ارتباطی رمزگذاریشده تبادل میشده است، که بازرسان آن را فعالیت جاسوسی تلقی کردهاند.
در همین راستا، گزارش شده است که مردان یانارداغ، سردبیر کانال TELE۱، به اتهام جاسوسی بازداشت و منزل و محل کار او مورد بازرسی قرار گرفته است و اقدامات قانونی علیه او آغاز شده است. این تحقیقات با همکاری سرویس اطلاعات ملی و پلیس استانبول در حال انجام است.
همچنین، نتایج تحقیقات ادعاهایی را فاش کرده است مبنی بر اینکه دادههای کاربران برنامههای کاربردی استانبول سنین و ایبیبی هانم به صورت غیرقانونی به خارج از کشور درز پیدا کرده و برای فروش عرضه شده است. ادعا میشود حدود ۳.۷ میلیون کاربر تحت تأثیر این افشاگری قرار گرفتهاند و اطلاعات خصوصی رأیدهندگان و صندوقهای رأی از طریق برنامه ایبیبی هانم به طرفهای خارجی منتقل شده است.
منبع: آر تی