عباس عراقچی وزیر امور خارجه از منزل رهبر معظم انقلاب در مشهد بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر خارجه که برای شرکت در دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی به خراسان رضوی سفر کرده است در جریان این سفر از از منزل مقام معظم رهبری در مشهد هم بازدید کرد.

بازدید عراقچی از منزل رهبر معظم انقلاب

بازدید وزیر امور خارجه از منزل رهبر معظم انقلاب

منزل رهبر معظم انقلاب در مشهد

برچسب ها: وزیر امور خارجه ، رهبر معظم انقلاب
خبرهای مرتبط
عراقچی: امیدوارم تعاملات تهران و توکیو در فضایی مبتنی بر اعتماد و تفاهم متقابل توسعه یابد
عراقچی:
زیاده خواهی آمریکا باعث شد به میز مذاکره باز نگردیم/ همسایگان راه تنفس کشور در شرایط تحریم هستند
عراقچی:
بخش خصوصی خواستار رفع برخی سخت‌گیری‌ها و تحریم‌های داخلی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
باز این وفاقیا چه برنامه ای تو سرشون دارن که راه افتادن برای خودنمایی تومردم ؟! برای دوره بعدریاست جمهوری نقشه دارن؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۲۳:۴۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
اخه آقای عراقچی وقت اضافی داری یا مسائل و مشکلات رو درک نمی کنی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
مگ منزلش مشهد؟
۰
۱
پاسخ دادن
بازدید عراقچی از منزل رهبر معظم انقلاب در مشهد
پیام غریب‌آبادی در خصوص نامه مشترک روسیه، چین و ایران به گروسی
آخرین اخبار
پیام غریب‌آبادی در خصوص نامه مشترک روسیه، چین و ایران به گروسی
بازدید عراقچی از منزل رهبر معظم انقلاب در مشهد
نخبگان باید در حکمرانی علمی کشور مشارکت داشته باشند
واگذاری اختیارات به استان‌ها باید در یک چارچوب مشخص انجام شود
حاجی‌بابایی: رژیم صهیونیستی و آمریکا عامل اصلی فجایع غزه هستند
دانشگاه‌های افسری ارتش دانشجو می‌پذیرد
خاتمی: ملت ایران مظهر امید و عزت هستند و زیر بار زور نمی‌رود
طوفان الاقصی مدیریت جنگ را از دست دشمن خارج کرد
رد قاطع ادعا‌های آمریکا علیه ایران در نشست شورای امنیت
محکومیت حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
افت تحصیلی دانشجویان پزشکی ناشی از مشکلات معیشتی پزشکان است
تولید مهمترین هدف تحریم است/ باید کمک‌حال تولیدکنندگان باشیم