تیم ملی فوتبال زنان ایران پس از پیروزی مقابل هند برابر نپال نیز به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال زنان ایران عصر امروز جمعه دوم آبان در دومین دیدار تدارکاتی خود در تورنمنت سه‌جانبه هند به مصاف تیم نپال رفت که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود تیم ملی کشورمان به پایان رسید.

در این دیدار سارا دیدار، زهرا قنبری و شبنم بهشت برای ایران گلزنی کردند.

شاگردان مرضیه جعفری در دیدار قبلی خود هم موفق شده بودند هند را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهند.

برگزاری این بازی‌ها بخشی از روند آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در مسابقات جام ملت‌ها است که اسفند سال جاری به میزبانی استرالیا برگزار خواهد شد.