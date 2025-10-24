تیم ملی فوتبال زنان ایران پس از پیروزی مقابل هند برابر نپال نیز به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال زنان ایران عصر امروز جمعه دوم آبان در دومین دیدار تدارکاتی خود در تورنمنت سهجانبه هند به مصاف تیم نپال رفت که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود تیم ملی کشورمان به پایان رسید.
در این دیدار سارا دیدار، زهرا قنبری و شبنم بهشت برای ایران گلزنی کردند.
شاگردان مرضیه جعفری در دیدار قبلی خود هم موفق شده بودند هند را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهند.
برگزاری این بازیها بخشی از روند آمادهسازی تیم ملی برای حضور در مسابقات جام ملتها است که اسفند سال جاری به میزبانی استرالیا برگزار خواهد شد.