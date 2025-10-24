تیم ملی فوتبال زنان ایران پس از پیروزی مقابل هند برابر نپال نیز به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال زنان ایران عصر امروز جمعه دوم آبان در دومین دیدار تدارکاتی خود در تورنمنت سه‌جانبه هند به مصاف تیم نپال رفت که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود تیم ملی کشورمان به پایان رسید.

در این دیدار سارا دیدار، زهرا قنبری و شبنم بهشت برای ایران گلزنی کردند.

شاگردان مرضیه جعفری در دیدار قبلی خود هم موفق شده بودند هند را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهند.

برگزاری این بازی‌ها بخشی از روند آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در مسابقات جام ملت‌ها است که اسفند سال جاری به میزبانی استرالیا برگزار خواهد شد.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال زنان ، فوتبال بانون
